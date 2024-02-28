Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış'

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1 gram altının yasaklanacağına ilişkin kuyumculara gönderilen mesajları ve ardından yaşanan gelişmeleri bugünkü köşesinde yazdı.

İslam Memiş
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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 1

Kuyumculara 1 gram altının yasaklanacağına ilişkin gönderilen mesajların ardından konuyla ilgili gelişmeleri kaleme alan Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100.com'daki yazısında şunları aktardı:

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 2

Önce altın ithalatını dengelemek için kota uygulaması gelmişti.

Külçe altın ithalatına gelen yasak sonrası 1 kg fiziki külçe altına 3 bin dolar işçilik gelmişti.

Hâlen öyle.

Talep çok, mal az olunca normal.

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 3

2023’de 0,25-0,50 22 ayar altınların üretimi yasaklanmıştı.

Önceden basılmış piyasada dolaşanların alım-satımı devam ediyor.

Düğünde, nişanda takı alacaklar sadece 1 gram 22 ayar altın alabiliyordu.

Ancak onunla ilgili de bir yasak haberi dolaşıyor.

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 4

Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış.

Mesajda 22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor.

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 5

Geçen yılki yazımda “Bunun devamı gelir, fiziki altın sahibi olan son nesil biziz” dediğimi anımsatmak isterim.

Toplumda talep gören bir takının üretim yetkisinde değişiklikler yapılabilir, yasak neden?

Bugüne kadar alan da, satan da gayet memnundu.

Vatandaşın parası neye yetiyorsa onu alabiliyordu.

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 6

0,25-0,50 gramları kim alıyordu?

1 gram alamayanlar.

22 ayar 1 gramı kim alıyor?

Parası 24 ayar grama ya da çeyrek altına yetmeyenler.

Yasaklar ile ne denmek isteniyor?

Alma kardeşim, alma

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 7

Söylenecek ve yazılacak çok şey var.

Bunları ben karar vericilere bizzat anlatacağım.

Bu kararlar ve düzenlemeler YANLIŞ.

Ülke ekonomisine destek değil, köstek oluyor.

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 8

Bu kararlardan vazgeçilirse korku ve endişe biraz daha azalabilir.

Bu kararlar ile yangına körükle gitmektir.

En hayırlısı o tarafa hiç dokunmamak!

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Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' - Resim: 9
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