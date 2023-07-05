Altın için son fırsat uyarısı: Yeni rekor geliyor, ilk kez telaffuz edildi!
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Altın fiyatları için yeni rekor tahmini yapıldı. Uzman isimler altın için peş peşe açıklamalarda bulunarak görülmemiş rekoru ilk kez telaffuz etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Tarihi zirvesini gören gram altın, bir kez daha rekor kırmaya hazırlanıyor. Uzmanlara göre, 1.623 TL tarihi zirve ilk planda direnç gösterse de yukarı yönlü ivmesini sürdürecek.
ABD tahvil getirilerindeki yükselişten olumsuz etkilenen altın fiyatları, 1900 dolar seviyesine doğru yönelimde destek buluyor. Kısa vadede ons altında 1.900-1.893 dolar, destek aralığı olarak öne çıkarken, 1.940 dolar hedef direnç olarak izlenebilir. Ancak yükselişin hız kazanması için bu seviyenin aşılması gerekiyor.
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLDU
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, gram altın yılın ilk 6 ayında yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı olmayı başardı.
Uzmanlar yükselişin devamını beklerken altın fiyatlarının artışında dolar kurunda yaşanan yükseliş etkili oldu.