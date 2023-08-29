Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Ons Altın fiyatı, anlık olarak $1.923,68 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,18, son bir haftada %1,38 oranında değişmiştir. Ons Altın, 31.07.2023 tarihinde $1.965,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 18.08.2023 tarihinde $1.889,36 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.