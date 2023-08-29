Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürüyor. Gram altın bin bin 643 liraya yükseldi.
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın fiyatı, anlık olarak bin 643,36 TL'ye karşılık gelmekte. Gram altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,55, son bir haftada ise yüzde -0,92 oranında değişti.
Ons Altın fiyatı, anlık olarak $1.923,68 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,18, son bir haftada %1,38 oranında değişmiştir. Ons Altın, 31.07.2023 tarihinde $1.965,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 18.08.2023 tarihinde $1.889,36 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 2.767,20 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %-1,87 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 23.08.2023 tarihinde 2.838,42 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 24.08.2023 tarihinde 2.740,81 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 5.534,40 TL'ye karşılık geliyor.
Yarım Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %-1,87 oranında değişti.
Yarım Altın, 23.08.2023 tarihinde 5.676,84 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.