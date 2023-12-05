Altın fiyatlarında son durum: Gram altın neden düştü?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indiriminde gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişeler ve artan kar satışlarıyla altın fiyatları geri çekildi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne sınırlı yükselişle başladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişeler, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indirimi fiyatlamalarda bulunuyor.
ARTAN KAR SATIŞLARIYLA KAZANCINI GERİ VERDİ
Bu gelişmelerin yanı sıra altının ons fiyatı dün 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 33 dolarda dengelendi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yeni güne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından bin 891 lira seviyesinde bulunuyor.
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle bin 886 liradan tamamlamıştı. Ayrıca gram altın, gün içi bin 916 seviyesini görerek rekor kırmıştı.
ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN REZERVLERİNİ ARTIRMASI BEKLENİYOR
Öte yandan Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.
OYNAKLIK ARTABİLİR
Ayrıca haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıktığını dile getiren analistler, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.