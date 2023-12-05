Altın fiyatlarında son durum: Gram altın neden düştü?

ARTAN KAR SATIŞLARIYLA KAZANCINI GERİ VERDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra altının ons fiyatı dün 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 33 dolarda dengelendi.