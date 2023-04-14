Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın rekor seviyeden hızlı geriledi!

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.