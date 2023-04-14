Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram altın rekor seviyeden hızlı geriledi!
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Verilerin açıklanmasının ardından altın fiyatları sert düşerken, gram altın rekor seviyeden çekildi.
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri sanayi üretiminin, bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,2 artmıştı.
İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ AZALDI
İmalat sanayi üretimi ise martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı. Beklentiler imalat sanayi üretiminin yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi. İmalat sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,6 artış kaydetmişti.
KAPASİTE KULLANIM ORANI BEKLENTİLERİ AŞTI
Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 79,8 oldu. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 79 olması yönündeydi. Piyasa beklentilerinin üzerine çıkan kapasite kullanım oranı, şubatta yüzde 79,6 olarak kayıtlara geçmişti.