Altın fiyatlarında makas açıldı, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı uçtu!
Merkez Bankası’nın açıkladığı altın fiyatları ile serbest piyasada işlem gören fiyatlarda dikkat çeken fark meydana geldi. Bu gelişmeler sonrası Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı rekor seviyelere ulaşarak, uçuşa geçti.
İç piyasada döviz, açıklanan rakamların 1-1,5 TL üstünde seyrederken, bu durum altın fiyatlarının da açıklanan rakamlardan yüksek işlem görmesine neden oluyor.
İkili kura ilişkin geçen günlerde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "İkili kur sistemi diye bir şey yok. Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir. Bu bazen açılır, bazen kapanır. Bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek gazetelere manşet yapmak doğru değil. TCMB bu ülkenin en itibarlı kurumu. Herkes Merkez Bankası'na güvensin. Merkez Bankası'nın politikaları üç günlük politikalar değil. Liralaşma stratejimiz bundan sonra Merkez Bankası ve Türkiye'nin politikası" dedi.
Ancak Kavcıoğlu'nun açıklamalarına rağmen Kapalıçarşı ile piyasalar arasında fark rekor seviyelere ulaştı.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN UÇUŞA GEÇTİ
Merkez Bankası'nın belirlediği dolar kuru ile piyasalar arasındaki fark açılırken, Kapalıçarşı'da gram altın rekor tazeleyerek gün içinde bin 385 lirayı gördü. Piyasalarda ise, gram altın bin 266 TL'den işlem görüyor. Böylece gram altında 100 TL'ye yakın fark oluştu.