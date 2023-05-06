Altın fiyatlarında makas açıldı, Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı uçtu!

İkili kura ilişkin geçen günlerde açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "İkili kur sistemi diye bir şey yok. Kapalıçarşı her zaman Merkez Bankası kurunun bir miktar üzerindedir. Bu bazen açılır, bazen kapanır. Bu yeniymiş gibi seçim öncesi bu işi alevlendirerek gazetelere manşet yapmak doğru değil. TCMB bu ülkenin en itibarlı kurumu. Herkes Merkez Bankası'na güvensin. Merkez Bankası'nın politikaları üç günlük politikalar değil. Liralaşma stratejimiz bundan sonra Merkez Bankası ve Türkiye'nin politikası" dedi.