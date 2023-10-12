Altın fiyatlarında ikili kur hortladı: Gram altın rekora koşuyor!

Ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.