Altın fiyatlarında ikili kur hortladı: Gram altın rekora koşuyor!
Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarında Kapalıçarşı ile bankalararası piyasa arasında büyük bir marj oluştuğunu duyurdu. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatını paylaşan Soydan, "İkili kur altında hortladı" dedi.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hükümet altın ithalatını azaltmaya yönelik adım atmıştı.
Merkez Bankası 16 Şubat’ta bankalardaki döviz talebini azaltacak şekilde döviz ve altın işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın (spread) açılmasını istemişti. Borsada manipülasyona yol açan hareketlerin önlenmesi için Türkiye Varlık Fonu’nun devreye gireceği, altın ithalatının da geçici olarak durdurulduğu belirtilmişti.
Merkez Bankası da TL üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla altın satış işlemlerinde lirayı kabul etmeye başlamıştı.
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ
Söz konusu gelişmelerle birlikte ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulandı.
Ek mali yükümlülük, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek.
"İKİLİ KUR ALTINDA HORTLADI"
Altın ithalatı durdurulması ve ek mali yükümlülüklerin getirilmesi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadelere yer verdi:
"İkili kur altında hortladı. Altın ithalatını azaltmak için getirilen kota Kapalıçarşı ile bankalararası piyasa arasında büyük bir marj oluşmasına yol açtı. Gram altını Kapalıçarşı'da 1746 TL'ye satmak mümkünken bankalar arası piyasada 1667 TL."
GRAM ALTIN NE KADAR?
Öte yandan bankalararası piyasalarda gram altın bin 669 TL'den işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da gram altın bin 744 TL'den alıcı buluyor.