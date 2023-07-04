Altın fiyatlarında ABD ve Merkez Bankası etkisi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? (4 Nisan 2023 Salı)

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.