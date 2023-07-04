Altın fiyatlarında ABD ve Merkez Bankası etkisi: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar? (4 Nisan 2023 Salı)
Altın fiyatları, ABD ekonomisinin resesyona (durgunluk) girebileceği ihtimaline karşı sınırlı destek buldu. Bu gelişmelerle gram altın hafif yükseldi. Öte yandan Merkez Bankası'nın dolar kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya döviz sattığı iddiası altın fiyatlarını baskıladı.
ABD dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, haziranda 46 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.
ISM İmalat Endeksi’nin Haziran’da beklentilerin altında kalarak 46’ya düşmesi, ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ihtimalini de öne çıkarmaya devam etti.
GÖZLER FED'DE
Ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin artmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.
Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik beklentileri daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.