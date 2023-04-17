Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (17 Nisan 2023)

Bankacılık krizi ve ekonomik yavaşlama beklentisi sonrası cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu ifade etti.