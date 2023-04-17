Altın fiyatlarında ABD baskısı: Gram altın, çeyrek altın ne kadar? (17 Nisan 2023)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarını beklenenden daha uzun devam ettirebileceği endişesi doları diğer para birimleri karşısında desteklerken altın fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişmelerle birlikte gram altın, yeni haftaya rekor seviyeden çekilerek başladı.
Altın fiyatları, ABD ve Avrupa'daki bankacılık krizlerinden ve bu yıl keskin bir ekonomik yavaşlama beklentisinden ortaya çıkan güvenli liman talebinden destek alıyordu.
Bankacılık krizi ve ekonomik yavaşlama beklentisi sonrası cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu ifade etti.
FED'DEN FAİZ SİNYALİ
Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 80'i aşarken, haziran toplantısına ilişkin beklentilerde de değişiklik oldu. Buna göre, bankanın haziranda yüzde 64 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı tahmin edilirken, 25 baz puanlık faiz artışı yapabileceğine yönelik öngörüler yüzde 21 seviyesine çıktı.
Söz konusu gelişmelerle Fed yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekebileceğini ifade etmesinin altının ons fiyatını baskıladı.