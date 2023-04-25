Altın fiyatlarına ABD desteği: Gram altın yükselişe geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentisi altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne yükselişle başladı.

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Altın fiyatlarına ABD desteği: Gram altın yükselişe geçti! - Resim: 1

ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güç kazanması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda ayında faiz artışına gidebileceği öngörülerini önemli ölçüde düşürdü.

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Altın fiyatlarına ABD desteği: Gram altın yükselişe geçti! - Resim: 2

Küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürerken Fed'in faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentileri güçlenirken altının ons fiyatı destek buldu.

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Altın fiyatlarına ABD desteği: Gram altın yükselişe geçti! - Resim: 3

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre, yüzde 0,48 artışla bin 247 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla bin 241 liradan tamamlamıştı.

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Altın fiyatlarına ABD desteği: Gram altın yükselişe geçti! - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 50 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 300 liradan satılıyor.

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