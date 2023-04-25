Altın fiyatlarına ABD desteği: Gram altın yükselişe geçti!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre, yüzde 0,48 artışla bin 247 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,31 artışla bin 241 liradan tamamlamıştı.