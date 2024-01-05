Altın fiyatları yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.960,30 TL'ye karşılık gelmekte. Gram Altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,28, son bir haftada ise yüzde -0,07 oranında değişti. Gram Altın, 02.01.2024 tarihinde 1.967,70 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 12.12.2023 tarihinde 1.845,62 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.