Altın fiyatları yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın bin 959 liraya yükseldi.
Gram Altın fiyatı, anlık olarak 1.960,30 TL'ye karşılık gelmekte. Gram Altın son 24 saat içerisinde yüzde 0,28, son bir haftada ise yüzde -0,07 oranında değişti. Gram Altın, 02.01.2024 tarihinde 1.967,70 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 12.12.2023 tarihinde 1.845,62 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.041,22 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %-0,11, son bir haftada %-1,07 oranında değişmiştir. Ons Altın, 27.12.2023 tarihinde $2.078,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 12.12.2023 tarihinde $1.979,56 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 3.353,76 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 03.01.2024 tarihinde 3.371,88 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 11.12.2023 tarihinde 3.158,66 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 6.707,52 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 03.01.2024 tarihinde 6.743,76 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 11.12.2023 tarihinde 6.317,32 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Tam Altın fiyatı, anlık olarak 13.374,02 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. Tam Altın, 03.01.2024 tarihinde 13.446,27 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 11.12.2023 tarihinde 12.596,01 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
14 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 1.169,20 TL'ye karşılık gelmektedir. 14 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. 14 Ayar Bilezik, 03.01.2024 tarihinde 1.175,52 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 14 Ayar Bilezik, 11.12.2023 tarihinde 1.101,18 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
18 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 1.497,40 TL'ye karşılık gelmektedir. 18 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. 18 Ayar Bilezik, 03.01.2024 tarihinde 1.505,49 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 18 Ayar Bilezik, 11.12.2023 tarihinde 1.410,29 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
22 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 1.870,72 TL'ye karşılık gelmektedir. 22 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. 22 Ayar Bilezik, 03.01.2024 tarihinde 1.880,83 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 22 Ayar Bilezik, 11.12.2023 tarihinde 1.761,90 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Beşli Altın fiyatı, anlık olarak 67.690,59 TL'ye karşılık gelmektedir. Beşli Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %0,98 oranında değişmiştir. Beşli Altın, 03.01.2024 tarihinde 68.056,30 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Beşli Altın, 11.12.2023 tarihinde 63.752,80 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.