Altın fiyatları yükseliyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Haftanın ve yılın ilk işlem gününde altın fiyatları yönünü yukarıya çevirdi. Gram altın bin 980 liradan işlem görüyor.
Gram altın fiyatı, anlık olarak 1.980,81 TL'ye karşılık gelmekte. Gram Altın son 24 saat içerisinde %1,17, son bir haftada %1,74 oranında değişmiştir. Gram Altın, 02.01.2024 tarihinde 1.980,81 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gram Altın, 12.12.2023 tarihinde 1.845,62 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı.
Ons Altın fiyatı, anlık olarak $2.075,19 'a karşılık gelmektedir. Ons Altın son 24 saat içerisinde %0,60, son bir haftada %0,32 oranında değişmiştir. Ons Altın, 27.12.2023 tarihinde $2.078,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Ons Altın, 12.12.2023 tarihinde $1.979,56 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Çeyrek Altın fiyatı, anlık olarak 3.332,62 TL'ye karşılık gelmektedir. Çeyrek Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %1,55 oranında değişmiştir. Çeyrek Altın, 30.12.2023 tarihinde 3.332,62 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Çeyrek Altın, 11.12.2023 tarihinde 3.158,66 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır
Yarım Altın fiyatı, anlık olarak 6.665,23 TL'ye karşılık gelmektedir. Yarım Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %1,55 oranında değişmiştir. Yarım Altın, 30.12.2023 tarihinde 6.665,23 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yarım Altın, 11.12.2023 tarihinde 6.317,32 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
Tam Altın fiyatı, anlık olarak 13.289,70 TL'ye karşılık gelmektedir. Tam Altın son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %1,55 oranında değişmiştir. Tam Altın, 30.12.2023 tarihinde 13.289,70 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tam Altın, 11.12.2023 tarihinde 12.596,01 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.
14 Ayar Bilezik fiyatı, anlık olarak 1.161,83 TL'ye karşılık gelmektedir. 14 Ayar Bilezik son 24 saat içerisinde %0,00, son bir haftada %1,55 oranında değişmiştir. 14 Ayar Bilezik, 30.12.2023 tarihinde 1.161,83 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 14 Ayar Bilezik, 11.12.2023 tarihinde 1.101,18 TL ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaşmıştır.