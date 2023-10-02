Altın fiyatları son 6 ayın dip seviyesine geriledi, gram altın düştü!
ABD hükümetinin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısının onaylanmasının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Bu gelişmelerle doların güçlü seyri karşısında altının ons fiyatı son 6 ayın dip seviyesine gerilerken, gram altın düşüşünü sürdürdü.
ABD Senatosu, 2023 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.
Tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edildi.
Tasarının Temsilciler Meclisi'nde 91'e karşı 335 oy, Senato'da da 9'a karşı 88 oyla kabul edilmesinin ardından, ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılının bitimine 1 saatten az kala, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı.
Biden, tasarının Kongre'den geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, bugün Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki partili çoğunluğun "milyonlarca çalışkan Amerikalıya gereksiz acı verecek gereksiz bir krizin" önlenmesi için hükümetin açık tutulması yönünde oy kullandığına dikkati çekti.