Altın fiyatları sert düştü, uzmanı kritik tahminde bulundu: Gram altın ve ons altını neler bekliyor?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimi beklentilerinin azalması altının ons fiyatında gerilemeye neden olurken; ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, altın piyasasına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Tufaner, önümüzdeki süreçte ons altında yaşanacakları sıraladı.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimine gideceği beklentisinin azalması, altın fiyatlarının gerilemesine neden oldu.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.
Bu gelişmeler sonrası altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Son Fed toplantısında 2024 yılı içerisinde faiz indirimine gidilebileceği mesajı verilmişti. Bu mesajla beraber piyasada bir iyimserlik havası oluşmuştu. Bu iyimser havayla dolar endeksinde bir geri çekilme, ons altın tarafında ise yukarı doğru bir ivmelenme gördük" dedi.
"SATIŞ BASKISININ ARTMASINA NEDEN OLDU"
Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde geldiğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Bazı Fed yetkilileri erken faiz indirimi mesajı verse de, bu beklentinin azaldığını görüyoruz. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinde yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin yükselmeye başlaması tüm piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllıklarında getirinin artması ons altının bir miktar geri çekilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.
"ÖNÜMÜZDEKİ SEREÇTE..."
Tufaner, "Kısa vadede geri çekilmeler yaşansa da önümüzdeki süreçte ons altının yükselen hareketine devam edeceğini düşünüyorum. Gram altın tarafında ise büyük bir fiyat değişikliği olmadı. Bunda dolar/TL’deki artışın ons kaybını telafi etmesinin etkili olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.
GRAM ALTIN DÜŞTÜ
Öte yandan altının gram fiyatı yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından bin 941 lira seviyesinde günü tamamladı. Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 961 liradan tamamlamıştı.
ALTININ ONS FİYATINDA DA DÜŞÜŞ
Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda düşüşünü sürdürerek 2 bin 26 dolardan işlem görüyor.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Ayrıca, dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.