Altın fiyatları sert düştü, uzmanı kritik tahminde bulundu: Gram altın ve ons altını neler bekliyor?

"SATIŞ BASKISININ ARTMASINA NEDEN OLDU"

Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde geldiğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Bazı Fed yetkilileri erken faiz indirimi mesajı verse de, bu beklentinin azaldığını görüyoruz. Bu gelişmelerin etkisiyle dolar endeksinde yükseliş yaşandı. Dolar endeksinin yükselmeye başlaması tüm piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu. ABD 10 yıllıklarında getirinin artması ons altının bir miktar geri çekilmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.