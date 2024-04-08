Altın fiyatları rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Gram altının yönü neresi?
Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Gram altının yönünü işaret eden Soydan, "Risk düşerse ons da herhalde düşer" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin gücünü korumaya devam etmesiyle altına olan talep arttı.
Para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 48 ve temmuzda yüzde 67 ile fiyatlanmaya başladı.
ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE
Söz konusu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı geçen haftayı yüzde 4,3 değer kazancıyla 2 bin 330 dolardan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirmesinin ardından yen haftaya da yükseliş eğilimiyle başladı ve 2 bin 331 dolardan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın ise, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 409 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altın, cuma günü haftayı 2 bin 399 liradan tamamlamıştı.
ALTIN EN YÜKSEK GETİRİYE SAHİP
Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin 'Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları'ndan elde edilen verilere göre, martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 11,57 ile külçe altında gerçekleşti.
GRAM ALTININ YÖNÜ NERESİ?
Bu gelişmeler sonrası altın fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadelere yer verdi:
"Ons altındaki ralli sayesinde, seçimden önce fiziki gram altın alanlar dövizdeki düşüşe rağmen 12 Mart'tan bugüne yüzde 3.30 getiri sağladı. Döviz düşerken bile kazanan altın yatırımcısının TL'ye dönmesi için ya onstaki rallinin bitmesi lazım (çok zor) ya da çok iyi mevduat faizi."
"RİSK DÜŞERSE..."
Paylaşımının devamında Soydan, "Ons'taki rallinin bitmesi çok zor derken Ortadoğu ve Ukrayna'daki jeopolitik riskin bitmeyeceğini, daha da artacağını varsayıyorum. Risk düşerse ons da herhalde düşer" dedi.