Altın fiyatları rekor kırdı, uzmanı açıkladı: Gram altının yönü neresi?

"Ons altındaki ralli sayesinde, seçimden önce fiziki gram altın alanlar dövizdeki düşüşe rağmen 12 Mart'tan bugüne yüzde 3.30 getiri sağladı. Döviz düşerken bile kazanan altın yatırımcısının TL'ye dönmesi için ya onstaki rallinin bitmesi lazım (çok zor) ya da çok iyi mevduat faizi."