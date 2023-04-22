Altın fiyatları için çok net tarih: Yeni rekoru açıkladılar
Ramazan Bayramı’nda piyasaların kapalı olduğu 22 Nisan'da gram altın fiyatları dikkat çeken bir düşüş yaşıyor. Rekor seviyelerden geri çekilen fiyatlar için uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Ons altın fiyatı rekora doğru ilerlerken yurt içinde döviz kurunda yaşanan yükseliş gram altın fiyatını tarihi zirvelere taşıdı.
Hafta içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen altın gram fiyatı Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı olan piyasada 22 Nisan Cumartesi günü 1.237 lira seviyelerine geriledi.
Düşüşte ons altın fiyatının 2.000 doların altına gerilemesi etkili oluyor. Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek altın 2.023 TL, Cumhuriyet altını 9.080 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 1.299 TL seviyelerinden değerleniyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN MAYIS AYINA DİKKAT!
Piyasalar Mayıs ayından itibaren daha da hareketlenecek. 3 Mayıs’ta ABD Merkez Bankası Fed, 4 Mayıs’ta Avrupa Merkez Bankası ECB ve 11 Mayıs’ta da İngiltere Merkez Bankası BoE toplantıları olacak.