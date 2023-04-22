Altın fiyatları için çok net tarih: Yeni rekoru açıkladılar

ALTIN FİYATLARI İÇİN MAYIS AYINA DİKKAT!

Piyasalar Mayıs ayından itibaren daha da hareketlenecek. 3 Mayıs’ta ABD Merkez Bankası Fed, 4 Mayıs’ta Avrupa Merkez Bankası ECB ve 11 Mayıs’ta da İngiltere Merkez Bankası BoE toplantıları olacak.