Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü'
Uzmanlar hem gram hem ons için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte 29 Haziran Perşembe gram, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatları…
Altın fiyatları yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen Fed’in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. TCMB faiz kararı ile dolar/TL kurundan destek alarak 1621 TL’ye yükselen ve rekor kıran gram altın fiyatı da serbest piyasada 1594 liraya düştü.
POWELL’DAN FAİZ ARTIRIM MESAJI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed politika yapıcılarının bu yıl hala iki faiz artırımı öngördüğünü yineledi ve Fed'in bir sonraki toplantısında faiz artırımına gitme olasılığını dışlamadı.
Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell, faiz artırım süreciyle ilgili "Uzun bir yol katettik" dedi. Bu ayki toplantıda faiz artırımlarına ara vermenin, bu sürecin ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek yönünde bir hareket olduğuna işaret eden Powell, Fed'in gelecek faiz artırımı konusunda henüz karar vermemiş olsa da, üst üste bir hareketi masadan kaldırmadığını ifade etti.
Powell, gelecekteki politika eylemlerinin temposu ne olursa olsun, enflasyon baskılarını azaltmak için para politikasını sıkılaştırmakla "komitenin yapılacak daha çok iş olduğuna açıkça inandığını" belirtti.