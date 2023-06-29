Altın fiyatları için 26 Temmuz uyarısı: 'Durum oldukça kötü'

Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell, faiz artırım süreciyle ilgili "Uzun bir yol katettik" dedi. Bu ayki toplantıda faiz artırımlarına ara vermenin, bu sürecin ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek yönünde bir hareket olduğuna işaret eden Powell, Fed'in gelecek faiz artırımı konusunda henüz karar vermemiş olsa da, üst üste bir hareketi masadan kaldırmadığını ifade etti.