Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı?

Gram altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Ancak halen haftanın başlangıç rakamının hala çok gerisinde... Altın haftayı eksiyle kapatmaya hazırlanıyor. Altın yatırımcıları dolar/TL kurunu izlemeye devam edecek.

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Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı? - Resim: 1

Gram altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Ancak halen haftanın başlangıç rakamının hala çok gerisinde...

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Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı? - Resim: 2

Altın haftayı eksiyle kapatmaya hazırlanıyor. Altın yatırımcıları dolar/TL kurunu izlemeye devam edecek.

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Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı? - Resim: 3

İşte güncel altın fiyatları:

Gram altın 1,661 TL

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Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı? - Resim: 4

Çeyrek altın 2,755 TL

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