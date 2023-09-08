Altın fiyatları haftanın son gününe nasıl başladı?
Gram altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Ancak halen haftanın başlangıç rakamının hala çok gerisinde... Altın haftayı eksiyle kapatmaya hazırlanıyor. Altın yatırımcıları dolar/TL kurunu izlemeye devam edecek.
Gram altın haftanın son gününe yükselişle başladı. Ancak halen haftanın başlangıç rakamının hala çok gerisinde...
Altın haftayı eksiyle kapatmaya hazırlanıyor. Altın yatırımcıları dolar/TL kurunu izlemeye devam edecek.
İşte güncel altın fiyatları:
Gram altın 1,661 TL
Çeyrek altın 2,755 TL