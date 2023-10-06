Altın fiyatları çakıldı, kuyumcu esnafı tahminde bulundu: Gram altın daha da düşecek mi?

"MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ"

"Altın fiyatları hızlı bir şekilde geriledi" diyen Öztürk, "Buna bağlı olarak tabi ki müşteriler altın fiyatlarının da gerilemesiyle beraber elindeki paraları birazcık daha vadeli mevduat tarafına taşımaya başladı. Çünkü vadeli mevduat tarafı faizleri, merkez bankasının artırımıyla beraber yükselmişti. Bundan dolayı şu anda Gram altın fiyatları özellikle 24 ayarda bin 650 civarında seyretmekte. Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2 bin 620 civarında düşmüş durumunda" ifadelerini kullandı.