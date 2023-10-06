Altın fiyatları çakıldı, kuyumcu esnafı tahminde bulundu: Gram altın daha da düşecek mi?
Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulundu. Altın alacaklara ilişkin tavsiyelerini sıralayan Öztürk, "Gram altın fiyatları özellikle 24 ayarda bin 650 civarında seyretmekte. Piyasa hareketliliği önümüzdeki günlerde birazcık daha devam edecektir" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Fed'in faiz oranlarına ilişkin belirsizlik sürerken altın fiyatları Mart ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmelerle gram altın yeni güne bin 613 TL seviyesinde başlarken, ons altın bin 821 dolar seviyesine geriledi.
"HAREKETLİLİĞİ BİTİRDİ"
Yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Eskişehirli kuyumcu esnafı Emre Öztürk, "Özellikle altın fiyatları geçen haftayla beraber çok hızlı bir düşüşe yöneldi. Piyasadaki hareketlik gram altının düşmesiyle beraber tabi ki müşterilerde bir hareketlilik getirdi piyasaya. Ancak özellikle faiz artışı ve dolardaki hafif bir düşüş piyasadaki hareketliliği bitirdi diyebiliriz" dedi.
"MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ"
"Altın fiyatları hızlı bir şekilde geriledi" diyen Öztürk, "Buna bağlı olarak tabi ki müşteriler altın fiyatlarının da gerilemesiyle beraber elindeki paraları birazcık daha vadeli mevduat tarafına taşımaya başladı. Çünkü vadeli mevduat tarafı faizleri, merkez bankasının artırımıyla beraber yükselmişti. Bundan dolayı şu anda Gram altın fiyatları özellikle 24 ayarda bin 650 civarında seyretmekte. Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2 bin 620 civarında düşmüş durumunda" ifadelerini kullandı.
"GERİ ÇEKİLMEYE SEBEBİYET VEREBİLİR"
"Piyasa hareketliliği tabi önümüzdeki günlerde birazcık daha devam edecektir ama aşağı yönde olabilir" ifadelerine yer veren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle şu anda altın alacak olanlara tavsiyemiz, birazcık daha beklemeleri olacaktır. Dövizdeki özellikle önümüzdeki haftalardaki faiz artışları birazcık daha geri çekilmelere sebebiyet verebilir."
"ESKİSİ GİBİ ÇOK ALTIN ALIŞVERİŞİ YAPMIYORLAR"
Öztürk, "Fiyatların çok değişmesi düğün sezonunda hareketliliği biraz azalttı. Kısmi hareketlilik, kısmı duraklama dönemi yaşandı. Müşteriler eskisi gibi çok altın alışverişi yapmıyorlar. Damat ve gelinler hızlı şekilde nakitte çevirebileceği şekilde alışveriş yapıyorlar. Daha çok satılan ürünler 22 ayar işçiliksiz bilezik grubu ürünler. Takı setlerinin satışı biraz daha yavaşlamaya başladı. Düğün sezonu önceki sezonlara göre biraz daha yavaş oldu diyebiliriz" dedi.
"TASARRUFLARINI BUNA GÖRE YÖNLENDİREBİLİRLER"
Kuyumcu Emre Öztürk, "Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası’nın açıklamaları devam edecek diye düşünüyoruz. O yüzden bunları da göz önüne alarak olası yükseliş ve düşüşlerde tasarruflarını buna göre yönlendirebilirler" diye konuştu.