Altın Fiyatları Birden Çakıldı
Altın fiyatlarında sert bir dalgalanma yaşanıyor. 20 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları hızla gerilerken, piyasalarda bu düşüşün nedenleri merak konusu oldu. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel durum yatırımcıların gündeminde. İşte güncel altın fiyatları...
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladıktan sonra altın fiyatlarında ani hareketlilik görüldü. Piyasanın merakla beklediği karar sonrası, altın fiyatları önce sert bir yükseliş yaşadı, ardından hızla düşüşe geçti. Özellikle ons altın, karar sonrası toparlanmaya çalışıyor. Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ise gün içinde dalgalanmaya devam ediyor.
FED’in faiz kararının ardından ons altın 2 bin 600 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak, FED Başkanı Jerome Powell’ın 50 baz puanlık faiz indirimi yapılacağı ve yeni bir indirimin aceleye getirilmeyeceği mesajı sonrası ons altın bir anda 40 dolar gerileyerek sert bir düşüş yaşadı. Piyasalarda bu hareketlilik devam ederken denge arayışı sürüyor.
Gram altın, Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, analistler çeyrek altının kısa süre içinde 5 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Kapalıçarşı’da güncel olarak gram altın 2 bin 918 TL, çeyrek altın 4 bin 763 TL, yarım altın 9 bin 520 TL ve tam altın 18 bin 974 TL’den işlem görüyor. Bankalararası piyasada ise altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkatle takip ediliyor.
20 EYLÜL 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.838,77
Gram altın satış: 2.839,16
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.704,00
Çeyrek altın satış: 4.760,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.379,00
Yarım altın satış: 9.514,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 18.759,00
Tam altın satış: 18.962,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 19.062,00
Cumhuriyet altını satış: 19.350,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 19.258,00
Ata altın satış: 19.453,00