Altın Fiyatları Birden Çakıldı

Gram altın, Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, analistler çeyrek altının kısa süre içinde 5 bin TL seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Kapalıçarşı’da güncel olarak gram altın 2 bin 918 TL, çeyrek altın 4 bin 763 TL, yarım altın 9 bin 520 TL ve tam altın 18 bin 974 TL’den işlem görüyor. Bankalararası piyasada ise altın fiyatlarındaki hareketlilik dikkatle takip ediliyor.