Altın Fiyatları Bir Anda Çakıldı: Yatırımcılar Diken Üstünde

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ YATIRIMCILAR PANİK OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 885 bin TL seviyesine düştü. Standart altının fiyatı, gün içinde en düşük 2 milyon 885 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 42 bin TL olarak kaydedildi. Gün sonunda kilogram fiyatı, önceki güne göre yüzde 0,5'lik bir düşüşle 2 milyon 885 bin TL olarak belirlendi. Önceki gün standart altın fiyatı 2 milyon 900 bin TL’den kapanmıştı.