Altın Fiyatları Bir Anda Çakıldı: Yatırımcılar Diken Üstünde
Yatırımcıların gözü kulağı hem iç hem de dış piyasaların dalgalanması nedeniyle altın fiyatlarına çevrildi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası altının kilogram fiyatının düştüğünü açıkladı, yatırımlar büyük panik yaşadı.
Kaynak: AA
Altın piyasasındaki dalgalanmalar sürüyor. Döviz kurlarındaki değişimler ve küresel gelişmeler, altın fiyatlarını önemli ölçüde etkileyen başlıca faktörler arasında. Türkiye'de artan enflasyon, birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların altına yönelmesine neden oldu.
Altın, jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde "güvenli liman" olarak tercih ediliyor. Özellikle İsrail, İran ve Lübnan'daki gerilimler, altın talebini artıran etkenler arasında. Bu durum, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarının günlük olarak takip edilmesini gerektiriyor.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ YATIRIMCILAR PANİK OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 885 bin TL seviyesine düştü. Standart altının fiyatı, gün içinde en düşük 2 milyon 885 bin TL, en yüksek ise 3 milyon 42 bin TL olarak kaydedildi. Gün sonunda kilogram fiyatı, önceki güne göre yüzde 0,5'lik bir düşüşle 2 milyon 885 bin TL olarak belirlendi. Önceki gün standart altın fiyatı 2 milyon 900 bin TL’den kapanmıştı.
KMKTP'de altın işlemlerinin toplam hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 TL, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 TL düzeyinde oldu. Bugün altın borsasında en çok işlem gerçekleştiren kurumlar arasında İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası yer aldı.