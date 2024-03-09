Altın fiyatları art arda 4 gündür rekor tazeliyor: Gram altın neden yükseliyor?
Enflasyon ile birlikte dolar kurunun yükselmesi altın fiyatlarını destekledi. Ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri piyasalar üzerinde etkili olurken, ons altın, art arda 4 gündür rekor tazeliyor. Bu gelişmelerle gram altın rekor kırarken, yükselişi neler destekledi?
Yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, artan dolar kuru altın fiyatlarını destekledi.
Altın fiyatları yükselirken, TL'nin negatif getirisinden korunmaya çalışan yatırımcıların altına olan talebi arttı.
ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ
Öte yandan altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bankanın bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinin ardından rekor yeniledi.
Powell, dünkü açıklamasında faiz indirimine başlamak için ihtiyaç duydukları enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair güveni kazanmaya "uzak olmadıklarını" ifade etti.
Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yüksek faiz oranları, altın fiyatı üzerinde baskı oluştururken, buna karşın altın fiyatları, Fed'in bu yıl faiz oranlarını muhtemelen düşüreceğini yinelemesinden destek aldı.
ALTININ ONSU REKOR KIRDI
Bu gelişmeler sonrası altının onsu rekor seviyeye ulaşırken, 2 bin 178 dolardan işlem görmeye başladı.
Altının ons fiyatı art arda 4 gündür rekor tazelemesi dikkati çekerken, altın fiyatı Aralık 2023 başında rekor kırarak ons başına 2 bin 135 dolara kadar yükselirken, o zamandan bu yana fiyat yaklaşık 2 bin doların üzerinde kaldı.
MERKEZ BANKALARI ETKİSİ
Ayrıca Merkez bankalarının altın alımlarının 2 yıldır rekor düzeyde seyretmesi dikkati çekerken, Dünya Altın Konseyi'ne göre altın fiyatlarının ivmelenmesine yaklaşık yüzde 10 ila 15 oranında katkı sağlıyor.
CİTİGROUP'UN ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ DEĞİŞTİ
Söz konusu gelişmeler sonrası Citigroup, önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolar olarak açıkladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,81 artışla 2 bin 235 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 7,85 artarak 15 bin 25 liraya yükseldi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Geçen hafta sonu 3 bin 410 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 678 liraya çıktı.
ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELİŞTE
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 1,6 artışla 2 milyon 355 bin liraya yükseldi.