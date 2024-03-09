Altın fiyatları art arda 4 gündür rekor tazeliyor: Gram altın neden yükseliyor?

CİTİGROUP'UN ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Söz konusu gelişmeler sonrası Citigroup, önümüzdeki üç ay için altın tahminini ons başına 2.200 dolara yükseltti ve önümüzdeki altı ila 12 ay için tahminini 2.300 dolar olarak açıkladı.