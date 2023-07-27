Altın fiyatında Fed etkisi: Gram altında rekor!

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.