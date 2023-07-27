Altın fiyatında Fed etkisi: Gram altında rekor!
FED'in açıkladığı faiz kararının ardından, altın fiyatları güne yükselişle başladı. İşte altında son durum...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.714 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.708 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.714 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.820 lira, Cumhuriyet altını da 11.370 liradan satılıyor.
Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.980 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.