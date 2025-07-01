Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!

Yılın ilk altı ayında gram altın, hem döviz kuru hem de ons fiyatlarındaki artıştan güç alarak yüzde 42,17 oranında değer kazandı. 2025’e 2.625 dolar seviyesinden başlayan ons altın, haziran sonunda 3.303 dolara ulaşarak yüzde 33’ün üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın 4.379 TL ile tarihi zirvesini test etti.