Altın, Dolar, Mevduat, Euro, Borsa... Yılın İlk 6 Ayı Yatırımcısının Yüzünü Güldüren Belli Oldu!
2025 yılının ilk yarısı itibarıyla piyasaların en çok kazandıran yatırım enstrümanı netleşti. Ocak-Haziran döneminde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından yatırım araçları arasında en fazla getiriyi gram altın sağladı. Euro ve Türk Lirası mevduat hesapları da yatırımcısına önemli kazançlar sunarken, borsa yılın ilk yarısını sınırlı bir artışla kapattı.
Kaynak: AA
Yılın ilk altı ayında gram altın, hem döviz kuru hem de ons fiyatlarındaki artıştan güç alarak yüzde 42,17 oranında değer kazandı. 2025’e 2.625 dolar seviyesinden başlayan ons altın, haziran sonunda 3.303 dolara ulaşarak yüzde 33’ün üzerinde bir artış gösterdi. Aynı dönemde gram altın 4.379 TL ile tarihi zirvesini test etti.
EURO DOLARI GERİDE BIRAKTI
Yılın ilk yarısında döviz piyasalarında da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Dolar/TL sınırlı bir artışla yüzde 12,65 getiri sağlarken, Euro yatırımcısına yüzde 28,23 oranında kazandırdı. EUR/USD paritesinin yükselişi ve dolar endeksindeki değer kaybı, Euro’nun güçlü seyrini destekledi.
MEVDUAT FAİZİ DE KAZANDIRDI
Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Merkez Bankası’nın sıkı para politikası uygulamaya devam ettiği bu süreçte, TL mevduat hesapları ortalama yüzde 22 getiri ile üçüncü sırada yer aldı. Politika faizinin yüzde 47,50 seviyesine kadar yükselmesi, mevduat gelirlerini yukarı çekti.
BORSA ZAYIF KALDI
2025'in ilk yarısında BIST 100 endeksi ise beklentilerin gerisinde kaldı. Endeks, Ocak-Haziran döneminde yalnızca yüzde 1,20 oranında prim yaptı. Yatırımcı ilgisinin diğer araçlara yönelmesi, küresel riskler ve yurt içindeki temkinli duruş borsadaki performansı sınırladı.
DOLAR ZAYIFLADI, ALTIN ÖNE ÇIKTI
Küresel çapta ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları, Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve faiz beklentileri, piyasalarda yön belirleyici oldu. Dolar endeksinde yıl başından bu yana yüzde 11’i aşan bir düşüş yaşanırken, altın güvenli liman olarak öne çıktı.
2025 YILI İLK YARI GETİRİ LİSTESİ
2025 yılının Ocak – Haziran döneminde yatırım araçlarının performans sıralaması şu şekilde gerçekleşti:
1. Gram Altın: Yüzde 42,17 oranında getiri sağlayarak yılın ilk yarısında en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Haziran sonunda gram altının fiyatı 4.241 TL seviyesine ulaştı.
2. Euro: Yüzde 28,23 oranında değer kazanan Euro, yatırımcısına yüksek kazanç sağlayan ikinci araç oldu. Haziran kapanışında Euro/TL kuru 46,96 TL seviyesindeydi.
3. Türk Lirası Mevduat: Ortalama yüzde 22 civarında getiri sağlayan TL mevduat hesapları, yüksek faiz oranları sayesinde dikkat çekti.
4. Dolar: Dolar/TL kuru ilk yarıda yüzde 12,65 oranında yükseldi. Haziran sonu itibarıyla dolar kuru 39,80 TL olarak kaydedildi.
5. Borsa (BIST 100): Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yılın ilk altı ayında yüzde 1,20 artış göstererek listenin son sırasında yer aldı. Endeksin seviyesi 9.948 puan oldu.