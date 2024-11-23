Altın, Dolar, Borsa ve TL Mevduat Faizlerini Bekleyen 4 Senaryo! Son 1 Yılın Gözdesiydi: Merkez Bankası’nın Bir Hamlesi ile Her Şey Değişecek

MEVDUAT FAİZİ VE DOLARIN GETİRİSİ ARASINDAKİ FARK!

· Bir yıl boyunca 1 milyon TL’yi bir ay vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcı parasını 1 yıl bu şekilde değerlendirerek 1 milyon 584 bin TL’ye ulaştı.

· Üç ay vadeli mevduatta bu rakam 1 milyon 636 bin TL oldu.

· 6 ay vadelide ise 1 milyon 657 bin liraya ulaştı.