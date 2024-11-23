Altın, Dolar, Borsa ve TL Mevduat Faizlerini Bekleyen 4 Senaryo! Son 1 Yılın Gözdesiydi: Merkez Bankası’nın Bir Hamlesi ile Her Şey Değişecek
Son bir yılın ekonomi performansı yatırım araçlarının kazançlarını ortaya koydu. Merkez Bankası’nın faiz hamlesi mevduat faizlerini yatırımcının gözbebeği yaptı. Dolar yatırımcıları ise gerçek anlamda kayıp yaşadı. TCMB’nin yakın bir zamanda faizleri indirecek olması beklentisi ile birçok kişi ‘faiz düşerse dolar ne olur?’ sorusunu merak ediyordu. O soru 4 olasılık ile yanıt buldu. Altın, dolar, borsa ve TL mevduat faizlerini etkileyecek. İşte detaylar…
Merkez Bankası’nın politika faizindeki artışlarla birlikte yükselen mevduat faizleri son bir yılda enflasyonu geride bırakarak yatırımcılara reel kazanç sağladı. Buna karşılık sınırlı bir yükseliş gösteren dolar kuru, enflasyonun gerisinde kalarak yatırımcıya reel anlamda kayıp yaşattı ve beklentileri boşa çıkardı.
DOLARA YATIRIM YAPAN KAYBETTİ
Dünya Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre geçen yıl dolardan vazgeçip Türk Lirası mevduat hesaplarına para yatıranlar enflasyonu geçerek ciddi bir kazanç sağladı. Bu süreçte kur son bir yılda 28,74 TL’den 34,45 TL’ye kadar yükseldi. Kurun değer kazanma oranı yüzde 48,58 olan enflasyonun altında kalarak sadece yüzde 19,9 oldu.
MEVDUAT FAİZİ VE DOLARIN GETİRİSİ ARASINDAKİ FARK!
· Bir yıl boyunca 1 milyon TL’yi bir ay vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcı parasını 1 yıl bu şekilde değerlendirerek 1 milyon 584 bin TL’ye ulaştı.
· Üç ay vadeli mevduatta bu rakam 1 milyon 636 bin TL oldu.
· 6 ay vadelide ise 1 milyon 657 bin liraya ulaştı.
Bir yıl önce 34 bin 795 dolar 1 milyon TL ediyordu. Bu tutarda dolar bozdurarak elindeki 1 milyon lirayı bir ay vadeli TL mevduatta çeviren bir tasarruf sahibi, bir yılın sonunda faiz getirisi ile birlikte elde ettiği birikimle yeniden dolar almak isterse 45 bin 940 dolar, üç ay vadelide çevirenler 47 bin 687 dolar, altı ay vadelide çevirenler 45 bin 505 dolar ve bir yıl vadeli mevduatta tutan yatırımcılar 40 bin 421 dolar satın alabiliyor. Böylece bir yıl önce bozdurularak TL mevduata yatırılmış olan her 100 dolar bir ay vadeli ile çevrildiyse 132 dolara, üç ay vadelide değerlendirildiyse 137 dolara, altı ay vadelide çevrildiyse 131 dolara, bir yıl vadelide tutulmuşsa 116 dolara çıkmış oluyor.
HERKESİN AKLINDAKİ SORU! FAİZ DÜŞERSE DOLAR NE OLUR?
8. kez faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bırakan TCMB’nin enflasyon beklentilerine göre Aralık ya da Ocak ayında bir faiz indirimine gitmesi olasılığı piyasanın beklentileri arasında. Bu kapsamda son faiz toplantısının ardından yayımlanan PPK metninde de bunun ilk sinyalleri verildi. Peki faiz inerse dolar ne olur? İşte yanıtı…
Mevduat cazibesi azalabilir: TL Mevduat faizleri düşerse yatırımcılar parasını dolar ve altın gibi yatırım araçlarına yönlendirebilir.
Dolar/TL kurunda artış yaşanabilir: Dolar talebinin artması ile dolar/TL kurunun yeniden yükselmesi beklenebilir.
Altına ilgi artabilir: Faizler düşünce altın, birikimlerini korumak isteyenler için daha cazip hale gelir.
Borsa hareketlenebilir: Faizin düşük kalması, şirketlerin kâr beklentilerini artırarak borsaya olan ilgiyi artırabilir.