Altın Değerinde Hasat Başladı: Topraktan Servet Fışkırdı, Çiftçi Kazanmaya Başladı

10 KAT DAHA FAZLA VERİM ALINDI

Hibrit fidelerle yapılan üretimde klasik yöntemlere göre 10 kat daha fazla verim alındığını vurgulayan Baydar, "Üretim desenini genişletiyor, kırsaldaki vatandaşlarımıza alternatif ve karlı bir gelir kaynağı sunuyoruz. Muğla'nın üç farklı ilçesinde enginarı işleyen ve paketleyen tesislerimiz bulunuyor. Bu da çiftçinin ürününü rahatça satabilmesini sağlıyor" dedi.