Altın Değerinde Hasat Başladı: Topraktan Servet Fışkırdı, Çiftçi Kazanmaya Başladı
Muğla’da yıllardır boş kalan tarım arazileri enginarla yeniden canlandı. Yüzde 75 hibe desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, hibrit fidelerden yüksek verim elde etti. Hem pazarda hem sofrada yerini alan altın değerindeki enginar, bölgeye yeni bir gelir kapısı oldu.
Kaynak: AA
Muğla'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Enginar Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi ile yıllardır kullanılmayan araziler tarıma kazandırılıyor. Proje kapsamında yüzde 75 hibe destekli hibrit enginar fideleriyle üretime başlayan 21 çiftçi, ilk hasadını gerçekleştirdi.
70 DEKARDA 46 BİN FİDE DİKİLDİ
Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, bölgenin enginar üretimi açısından son derece uygun olduğunu belirterek, 70 dekarlık alanda 46 bin 456 fide dikiminin yapıldığını söyledi. Baydar, Muğla genelinde enginar ekimi yapılan alanın 350 dekara ulaştığını ve toplam 420 ton ürün elde edildiğini açıkladı.
10 KAT DAHA FAZLA VERİM ALINDI
Hibrit fidelerle yapılan üretimde klasik yöntemlere göre 10 kat daha fazla verim alındığını vurgulayan Baydar, "Üretim desenini genişletiyor, kırsaldaki vatandaşlarımıza alternatif ve karlı bir gelir kaynağı sunuyoruz. Muğla'nın üç farklı ilçesinde enginarı işleyen ve paketleyen tesislerimiz bulunuyor. Bu da çiftçinin ürününü rahatça satabilmesini sağlıyor" dedi.
TARLADAN PAZARA YOLCULUK
Hasadı yapılan enginarların bir kısmı semt pazarlarında doğrudan satışa sunulurken, bir kısmı da özel firmalar aracılığıyla tarladan alınıp paketlenerek salamura işlemi sonrası tüketiciye ulaştırılıyor. Böylece enginar yalnızca üretim değil, aynı zamanda işleme ve pazarlama zincirinde de bölgeye katkı sağlıyor.
TÜRKİYE GENELİNDE 7 MİLYON DEKARLIK ALANDA ÜRETİM
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Sebze ve Seracılık Birim Koordinatörü Ezgi Çoban ise 2021 yılında başlatılan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" hakkında bilgi verdi. Çoban, bugüne kadar 7 milyon dekardan fazla alanda üretim yapıldığını ve 408 bin üreticiye 1,43 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.