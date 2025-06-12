Altın Çiçeğin Hasadı Başladı: Hobi Olarak Başladı, Şimdi 81 İle Satıyor! Bir Kere Eken Köşeyi Dönüyor
Sivas’ın Suşehri ilçesinde yaşayan kadın girişimci Filiz Özcan, geçen yıl hobi olarak başladığı şakayık çiçeği yetiştiriciliğini 11 dönümlük alana yayarak üretimini profesyonel bir boyuta taşıdı. Emeklerinin karşılığını almaya başlayan girişimci, ilk hasadını yapmanın heyecanını yaşıyor.
Kaynak: AA
İstanbul’dan Suşehri’ne yerleşen 42 yaşındaki Filiz Özcan, geçen yıl kiraladığı tarlada eşi ve oğlu ile birlikte başladığı üretimde büyük yol kat etti. Özcan, şakayık çiçeklerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmanın gururunu taşıdığını dile getirdi.
AİLE DESTEĞİYLE BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTI
Filiz Özcan, ailesiyle birlikte aldığı eğitimlerin ardından bu özel çiçeğin üretimine yöneldiklerini belirterek, Suşehri’nde kadın girişimciliğe örnek olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. İlçeye farklı bir çiçek türünü kazandırdıklarını belirten Özcan, “Bir girişimde bulunmak istedik. Şakayık da burada olmayan bir bitkiydi. Denemek istedik. Maddi açıdan da bize gelir kazandırdı. Görsel olarak da çok güzel. Her kadının yapabileceği, evinin geçimini sağlayabileceği bir çiçek. Ben de gayret gösterdim ve bu şekilde başladık. Geliri de güzel, ticari açıdan güzel rakamlara satılıyor” dedi.
İLK HASATTA ON BİNLERCESİNİ HEDEFLİYOR
Üretimden elde ettikleri çiçeklerin İstanbul, Trabzon, Ordu ve Amasya’daki anlaşmalı toptancılara gönderildiğini anlatan Özcan, bu sayede ürünlerin Türkiye genelinde 81 ile dağıtıldığını belirtti.
Şakayık üretiminin henüz ilk yılında olduklarını ifade eden Özcan, "Şu an ilk yıl olduğu için tahmini olarak her bir kökten 3 veya 4 şakayık çiçeği almayı hedefliyoruz. Toplamda 3 bin kökten 10-15 bin şakayık satışı yapmak istiyoruz" diye konuştu.