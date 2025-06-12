Altın Çiçeğin Hasadı Başladı: Hobi Olarak Başladı, Şimdi 81 İle Satıyor! Bir Kere Eken Köşeyi Dönüyor

AİLE DESTEĞİYLE BÜYÜK BAŞARIYA ULAŞTI

Filiz Özcan, ailesiyle birlikte aldığı eğitimlerin ardından bu özel çiçeğin üretimine yöneldiklerini belirterek, Suşehri’nde kadın girişimciliğe örnek olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı. İlçeye farklı bir çiçek türünü kazandırdıklarını belirten Özcan, “Bir girişimde bulunmak istedik. Şakayık da burada olmayan bir bitkiydi. Denemek istedik. Maddi açıdan da bize gelir kazandırdı. Görsel olarak da çok güzel. Her kadının yapabileceği, evinin geçimini sağlayabileceği bir çiçek. Ben de gayret gösterdim ve bu şekilde başladık. Geliri de güzel, ticari açıdan güzel rakamlara satılıyor” dedi.