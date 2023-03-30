Altın bankadan mı alınmalı kuyumcudan mı? İslam Memiş açıkladı

"Altın madenden çıkarıldığında saf hali ile satışa sunulabiliyor. Som altın henüz işlenmemiş hali ile çok daha ucuz bir fiyata alınabiliyor. Ancak bu şekilde almak için kilo ile satın almanız gerekir. Som altın satın aldıktan sonra kuyumcularla anlaşarak bunları işleyebilir ve kar elde edebilirsiniz.