Altın bankadan mı alınmalı kuyumcudan mı? İslam Memiş açıkladı
Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yeni uyarılarda bulundu. Altına yatırım yapan yatırımcıların, altınlarını bankadan ya da kuyumcudan almalarını önerdi.
Küresel piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların birçoğunu altına yönlendirdi. Ancak bankalarda alış satış arasındaki makas farkı yatırımcıyı düşündürüyor.
Memiş, ucuz altın almak için formülleri açıklarken, "Kullanışlı bir yatırım aracı olarak görülen sertifikalı altın alım satım işlemlerinde komisyon ödeme gibi ek masraf söz konusu olmuyor. Yüzde sıfır stopaj fırsatı sunmasının yanı sıra kolay saklanabilir ve kullanıcı dostu özelliği ile uzmanlar tarafından öneriliyor.
"Altın madenden çıkarıldığında saf hali ile satışa sunulabiliyor. Som altın henüz işlenmemiş hali ile çok daha ucuz bir fiyata alınabiliyor. Ancak bu şekilde almak için kilo ile satın almanız gerekir. Som altın satın aldıktan sonra kuyumcularla anlaşarak bunları işleyebilir ve kar elde edebilirsiniz.
Öte yandan İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem, Altın madenciliği yapan şirketlerden som altın ve İnternet e-ticaret sitelerinden toptan altın alınabiliyor. Bu gibi alımlarda altının miktarına göre indirimli fiyatlar uygulanabiliyor. İran’dan gelen ucuz altınlar için Van ilin de tercih seçenekleri arasında yer alıyor.