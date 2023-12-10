Altın alacaklar dikkat! Tarih verildi: 2 bin TL'yi aşacak
Altın fiyatlarındaki sınırlı yükseliş sürüyor. Piyasa uzmanları, altının 2000 lira seviyesini ne zaman aşacağına ilişkin tahminlerde bulundu.
Haftanın ilk gününde rekor seviyeleri görerek sert hareketlere sahne olan altın fiyatlarında, haftanın kalanında ise daha sakin bir seyir dikkat çekti. Peki gram altın 2000 lira seviyesini ne zaman aşar?
Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "ABD istihdam verilerinin açıklanmaya devam ettiği haftada küresel piyasalardaki işlem hacimlerindeki azalma ve temkinli duruşu devam ediyor.
Jolts verisinden sonra ABD özel sektör istihdam verisinde beklenti altında gerçekleşerek 103 bin kişi arttı. Ekim ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 113 binden 106 bine revize edildi. Bu durum yumuşak iniş senaryosunu desteklemeye devam ediyor.
Bu durum altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin de hız kesmesine neden olacaktır. Böyle bir senaryoda Fed’den piyasada faiz artışı beklentilerinin önemli ölçüde artmasını beklememekle birlikte gelecek senenin ilk yarısında faiz indirim beklentileri azalacaktır. Altın fiyatlarında ise volatilitenin artmasını bekliyoruz.
Altındaki yükselişte küresel piyasalarda sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiği ve 2024 yılı içerisinde faiz indirimlerinin gelebileceği beklentilerinin etkisinin olduğunu düşünmekteyiz.
Gram altında ılımlı da olsa yükseliş eğilimi devam ediyor.
Hafta içerisindeki işlemlerde 2000 TL seviyesine doğru ataklar görsek de kar realizasyonlarıyla karşılaştığımız değerli emtia, 1876 TL seviyesi üzerinde kalıcılığı devam ettirmesi halinde 2000 TL direncinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz.
Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Altın fiyatlarında son dönemde gördüğümüz yukarı yönlü hareketin en önemli sebebi olarak ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve. Fed'in 2024 yılında politika faizinde indirimler yapacağı beklentisi olarak gösterebiliriz. Gram altın fiyatlarında 2.000 TL seviyesinin Ocak ayının ortalarında açılacağını düşünüyorum."
(Kaynak: Milliyet)