Altın alacaklar dikkat! Tarih verildi: 2 bin TL'yi aşacak

Bu durum altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin de hız kesmesine neden olacaktır. Böyle bir senaryoda Fed’den piyasada faiz artışı beklentilerinin önemli ölçüde artmasını beklememekle birlikte gelecek senenin ilk yarısında faiz indirim beklentileri azalacaktır. Altın fiyatlarında ise volatilitenin artmasını bekliyoruz.