Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten 'köprüden önceki son çıkış' uyarısı

"Gram altın TL Kapalıçarşı'da 2395-2405 lira aralığında. Gram altında bu hafta iki kez 2400 altını gördük. Ons altın nedenli gram altında da 2350 liraya kadar gerileme olabilir. Tekrar etmekte fayda var kısa vadede. Geçici olacak ama bu. Altın borcu olan, düğün yapacak, alım için fırsat kollayan arkadaşlarımız alarmını açık tutsun. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değildir. Bu yıl için 3000-3500 lira aralığını hala bekliyorum. Nisan, mart ayına göre daha sakin geçecek. Nisanda ons nedenli gram altının geri çekilmesi fırsat sunacaktır. Bu fırsatları iyi değerlendirin, her zaman gelmez. Türkiye 9 günlük resmi tatile çıkıyor, piyasa kapalı olacak, son fırsatı değerlendirin. Alım fırsatı olsa bile geniş bant aralığı olacak bayramda. 15 gün kalıyor nisan ayında. Bunu fırsat olarak görmen lazım."