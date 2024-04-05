Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş'ten 'köprüden önceki son çıkış' uyarısı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve piyasalar için '9 günlük ara öncesine dikkat, kaçırmayın' uyarısında bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dolar için ortaya atılan '20 lira olacak' iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, gram altın için bayram öncesi son fırsat uyarısı da yaparken, zirve rakamları paylaştı.
TV100'deki yazısında doları değerlendiren Memiş, "Dolar/TL kuru 31,88 lira seviyesinde. Yani, seçim sonrası dolar kuru 37 kuruş geriledi. Kuruşluk gerilemeyi görenler yine sosyal medyada “Dolar 20 lira olacak” demeye başladı. Öncelikle şunu belirtmek isterim; 31,88 ile 20 lira arasında 11,88 lira var. 29 liraya inansalar mâkul derim, 28 liraya da mâkul derim. 20 lira ne? 20 yıldır Türkiye’de “Konut balonu var, patlayacak” diyen bir kitle var. Bu da ona benziyor. Bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü sıkılaştırma politikası doların 20 lira olacağını söylemiyor" dedi.
Memiş, doların gerilemesi, TL'nin güçlü duruşunu ise şöyle açıkladı:
- Bayram öncesi TL talebi her zaman artar. Personel maaşları, ikramiye, tatil için nakit hazırlığı gibi nedenler TL’yi talepkâr yapar.
- Seçim öncesi dolar pozisyonu olanlar baktı ki işler öyle değil, satış pozisyonu aldılar.
- Yabancı kurum ve kuruluşların TL için iyimser raporları. Yabancı kurum ve kuruluşlar ne zaman rapor yayımlasa ona göre pozisyon alanlar olur.
- Ekonomi yönetiminin seçim sonrası politika değişikliğine gitmeyeceği yönündeki mesajları.
- Dolar endeksi (dxy) 104,70’den 103,70’e geriledi. Yani, dolar küresel piyasalarda değer kaybetti.
İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında gram altınla ilgili olarak bayram öncesi bir nevi 'köprüden önceki son çıkış' uyarısında bulundu. 9 günlük araya dikkat çeken Memiş, şunları söyledi:
"2305 dolar test edildi ons altın da. Ons altın tarafına dikkat edin. 100-150 dolarlık sert satışlar bekliyorum. Yükselişler yıl içinde denenecektir. 2350 dolar belki kırılacak, gözünü 2500 dolara dikecektir ama 2 haftalık süreçte 2300 dolara kadar yükselen ons altın, sağlıksız yükselmiştir. Mutlaka düşüşe ihtiyacı vardır. Ekranda göreceğiz belki ama serbest piyasalarda göremeyeceğiz, çünkü bayram tatili var. Elinde dolar olanlar beklemeli. Temkinli olmakta fayda var. Satış bekliyorum."
"Gram altın TL Kapalıçarşı'da 2395-2405 lira aralığında. Gram altında bu hafta iki kez 2400 altını gördük. Ons altın nedenli gram altında da 2350 liraya kadar gerileme olabilir. Tekrar etmekte fayda var kısa vadede. Geçici olacak ama bu. Altın borcu olan, düğün yapacak, alım için fırsat kollayan arkadaşlarımız alarmını açık tutsun. Altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değildir. Bu yıl için 3000-3500 lira aralığını hala bekliyorum. Nisan, mart ayına göre daha sakin geçecek. Nisanda ons nedenli gram altının geri çekilmesi fırsat sunacaktır. Bu fırsatları iyi değerlendirin, her zaman gelmez. Türkiye 9 günlük resmi tatile çıkıyor, piyasa kapalı olacak, son fırsatı değerlendirin. Alım fırsatı olsa bile geniş bant aralığı olacak bayramda. 15 gün kalıyor nisan ayında. Bunu fırsat olarak görmen lazım."