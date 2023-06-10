Altcoinler çakıldı, Selcoin 'geçmiş olsun' deyip nedenini açıkladı

SELCOİN'DEN YATIRIMCILARA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Altın, dolar ve kripto piyasa yorumlarıyla tanınan Selcoin altcoin piyasasındaki düşüşü, "Sec nedeniyle satış baskısı riski var derken altcoinler derin düşüş yaşamış dün gece. %25-%30 gibi. Çantası altcoin odaklı olanlara geçmiş olsun. Kötü bir haftasonu başlangıcı." sözleriyle aktardı.