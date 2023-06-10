Altcoinler çakıldı, Selcoin 'geçmiş olsun' deyip nedenini açıkladı
Kripto para piyasası 10 Haziran 2023 Cumartesi gününde değer kaybetti. Birçok altcoinde değer kaybı yüzde 20'yi aştı. Kripto para yatırımcılarının 2021 boğa sezonunun ardından kayıplarının çoğalmasıyla Selcoin, 'Geçmiş olsun' diyerek düşüşün nedenini açıkladı.
Kripto para piyasası hafta sonunda resmen eridi. Bitcoin ve Ethereum'da fazla değer kaybı görülmezken özellikle altcoinler çakıldı.
Matic yüzde 23, shiba yüzde 18 değer kaybetti.
Peki altcoinler neden düşüyor? İşte altcoin fiyatları ve altcoinlerdeki düşüşün nedeni.
10 HAZİRAN BİTCOİN, AVAX, MATİC, DOGECOİN, ETHEREUM FİYATLARI
Bitcoin fiyatı: 25,822.98 dolar (yüzde 2,62 düşüş)
Avax fiyatı: 11.12 dolar (yüzde 18 düşüş)
Matic fiyatı: 0.5916 dolar (yüzde 23 düşüş)
Dogecoin fiyatı: 0.0601 dolar (yüzde 10 düşüş)
Ethereum fiyatı: 1,759.50 dolar (yüzde 4 düşüş)
Shiba fiyatı: 0.00000634 dolar. (Yüzde 18 düşüş)
SELCOİN'DEN YATIRIMCILARA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI
Altın, dolar ve kripto piyasa yorumlarıyla tanınan Selcoin altcoin piyasasındaki düşüşü, "Sec nedeniyle satış baskısı riski var derken altcoinler derin düşüş yaşamış dün gece. %25-%30 gibi. Çantası altcoin odaklı olanlara geçmiş olsun. Kötü bir haftasonu başlangıcı." sözleriyle aktardı.