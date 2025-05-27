Almanya'dan Köyüne Döndü, Yaptığı İşle Herkesi Şaşırttı: Önce Ruhsat Alamadı Ama Şimdi İki Ülkeye İhracat İçin Gün Sayıyor
Yıllarca Almanya’da kick boks yapan ve dönercilikle geçinen Ufuk Güner, 2018’de döndüğü memleketi Kars’ta kaz tüyü işine girdi. Küçük çapta başladığı işi büyüterek yıllık 80 ton işleme kapasitesine ulaştı. Üretimini Avrupa standartlarında sürdüren Güner, ihracat için gün sayıyor.
Kaynak: İHA
Yıllar önce Almanya’ya göç eden ve burada dönercilik ile kick boks sporu yapan Ufuk Güner (60), 2018’de dönüş yaptığı memleketi Kars’ta başladığı kaz tüyü işinde hızla büyümeye devam ediyor. 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Güner, genç yaşlarında kick boks sporuna yönelerek bu alanda 18 yıl boyunca aktif kaldı. Dönercilikle geçimini sürdüren Güner, zamanla kendi markasını kurarak Avrupa ülkelerine döner ihracatına başladı.
Türkiye’ye döndükten sonra kaz tüyü işine giren Güner, ilk etapta ruhsat almakta zorluk yaşadı. Ancak "kuş gribi riski" gerekçesiyle verilen ret kararını aşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak gerekli izinleri almayı başardı. Almanya’da gördüğü kaz tüyü kurutma makinesinin aynısını Adana’da yaptıran Güner, bu makinenin tüyleri çekip kuruttuktan sonra dışarı verdiğini belirtti.
İşe küçük çapta başlayan Güner, bir buçuk yıl sonra Dilek Sarı ile ortak oldu. 2022’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurarak destek aldı. TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre’ye teşekkür eden Güner, yatırımlarının toplamda 800 bin avroya ulaştığını ifade etti.
"TKDK'den 140 bin avro hibe destek aldık. Kars ve Ardahan'ın bütün köylerinden, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir gibi ülkenin birçok noktasından bize kaz tüyü geliyor" diyen Güner, kaz tüyü toplama sistemini de açıkladı. Çerçilerin kaz yetiştiricilerinden tabak, çanak karşılığında topladığı tüyler, daha sonra fabrikaya ulaştırılıyor.
İlk başladığında birkaç tonla yola çıkan Güner, zamanla 12-13 tonluk bir hacme ulaştı. TKDK desteğiyle kapasitesini yıllık 40 tona çıkardı. Son olarak yeni tesis satın alarak bu kapasiteyi 80 tona yükselttiğini söyledi.
İHRACAT İÇİN GÜN SAYIYOR
Kaz tüyünden yorgan üretimi de yaptıklarını belirten Güner, "Kaz tüyüne en yakın iç dolgu malzemesi olan mikrojel kullanıyoruz yorganlarda. Kaz tüyü bir miktar oluyor içinde. Tamamen kaz tüyü yorganlarımız da bulunuyor" dedi. Aylık yaklaşık bin yorgan üreten tesis, iç piyasaya satış yapıyor. Ayrıca Sırbistan ve Rusya ile ihracat görüşmelerinde son aşamaya geldiklerini belirtti.
KADINLARA İSTİHDAM SAĞLIYOR
Almanya’dan gelen uzmanların verdiği eğitimle fabrikada çalışan 14 kadının Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptığına dikkat çeken Güner, elde kalan kaz tüylerinin büyük kısmını Almanya’ya ihraç ettiklerini aktardı. "Yaklaşık 40 tonu yurt dışına gidiyor. Kaz tüylü yorganlara talep daha fazla olsa hiç ihraç etmem, kendim kullanırım" diyen Güner, ürünün hem sağlıklı hem de sıcak tuttuğunu vurguladı.
Kaz tüyü işinin zorluklarına da değinen Güner, "Yıka, kurut, ayrıştır, işle yorgan ve yastıkta kullan; hepsi zor işler. 50 kilogram tüy 5 ton suyla yıkanıyor" diyerek sürecin meşakkatli olduğunu anlattı. Her kazdan yaklaşık 140-150 gram tüy çıktığını belirten Güner, "Kars ve Ardahan civarında 700 bin kaz var. Ülkenin diğer bölgelerini de katarsak potansiyel çok yüksek." dedi.