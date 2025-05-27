Almanya'dan Köyüne Döndü, Yaptığı İşle Herkesi Şaşırttı: Önce Ruhsat Alamadı Ama Şimdi İki Ülkeye İhracat İçin Gün Sayıyor

Yıllar önce Almanya’ya göç eden ve burada dönercilik ile kick boks sporu yapan Ufuk Güner (60), 2018’de dönüş yaptığı memleketi Kars’ta başladığı kaz tüyü işinde hızla büyümeye devam ediyor. 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya giden Güner, genç yaşlarında kick boks sporuna yönelerek bu alanda 18 yıl boyunca aktif kaldı. Dönercilikle geçimini sürdüren Güner, zamanla kendi markasını kurarak Avrupa ülkelerine döner ihracatına başladı.

Türkiye’ye döndükten sonra kaz tüyü işine giren Güner, ilk etapta ruhsat almakta zorluk yaşadı. Ancak "kuş gribi riski" gerekçesiyle verilen ret kararını aşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak gerekli izinleri almayı başardı. Almanya’da gördüğü kaz tüyü kurutma makinesinin aynısını Adana’da yaptıran Güner, bu makinenin tüyleri çekip kuruttuktan sonra dışarı verdiğini belirtti.