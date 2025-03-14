Almanya'da 80 Yıl Sonra Bir İlk Olacak! Rekor Seviyeye Çıkacak
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ekonomisinin ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle resesyona girebileceğini açıkladı. Bu durumda, İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez Almanya'nın üst üste üç yıl küçülmesi söz konusu olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Alman ekonomisi, 2023'te yüzde 0,3, 2022'de ise yüzde 0,2 oranında küçüldü. 2002-2003 döneminin ardından yaşanan bu daralma, 2025’te de devam ederse, bu durum, 1945’te sona eren İkinci Dünya Savaşı sonrası 80 yıl içinde ilk kez yaşanacak bir ekonomik daralma olacak.
TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ
Nagel, BBC'ye verdiği röportajda, Avrupa Birliği’nin, ABD’nin 2 Nisan’da çelik ve alüminyum ürünlerine uygulamayı planladığı gümrük tarifelerine karşılık vermekte haklı olduğunu belirtti. Küresel ticaret savaşının tüm taraflar için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden Nagel, bu gelişmelerin Almanya’yı 2025’te resesyona sürükleyebileceğini söyledi. “Tarifelerin olduğu bir dünyadayız. Bu nedenle, tarifeler gerçekten uygulanırsa, bu yıl bir durgunluk bekleyebiliriz” dedi.
ALMAN EKONOMİSİ GÜÇLÜ KALACAK
Nagel, Almanya'nın "Avrupa'nın hasta adamı" olduğu yönündeki eleştirileri reddederek, Alman ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu ve güçlü şirketlere sahip olduklarını vurguladı.
TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, otomobil başta olmak üzere Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen diğer ürünlere gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti. Ancak şu ana kadar herhangi bir gümrük vergisi uygulaması yapılmadı. Trump, dış ticaret açığını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla AB ürünlerine yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırma niyetini açıkladı.
İMALAT SEKTÖRÜNDE ZAYIFLIK DEVAM EDİYOR
Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha fazla etki alanı olan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle hâlâ kırılganlık gösteriyor. 2024'te ekonomi, bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daraldı ve Çin ile artan rekabetin yanı sıra yapısal sorunlar, büyümeyi frenledi. 2023’te de yüzde 0,3 oranında daralma yaşanmıştı.
Almanya Merkez Bankası’nın 24 Şubat’ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu bir ekonomik ortamda göreve başlayacağına ve Alman ekonomisinin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam edeceğine işaret edildi.