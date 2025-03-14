Almanya'da 80 Yıl Sonra Bir İlk Olacak! Rekor Seviyeye Çıkacak

Alman ekonomisi, 2023'te yüzde 0,3, 2022'de ise yüzde 0,2 oranında küçüldü. 2002-2003 döneminin ardından yaşanan bu daralma, 2025’te de devam ederse, bu durum, 1945’te sona eren İkinci Dünya Savaşı sonrası 80 yıl içinde ilk kez yaşanacak bir ekonomik daralma olacak.

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ

Nagel, BBC'ye verdiği röportajda, Avrupa Birliği’nin, ABD’nin 2 Nisan’da çelik ve alüminyum ürünlerine uygulamayı planladığı gümrük tarifelerine karşılık vermekte haklı olduğunu belirtti. Küresel ticaret savaşının tüm taraflar için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden Nagel, bu gelişmelerin Almanya’yı 2025’te resesyona sürükleyebileceğini söyledi. “Tarifelerin olduğu bir dünyadayız. Bu nedenle, tarifeler gerçekten uygulanırsa, bu yıl bir durgunluk bekleyebiliriz” dedi.