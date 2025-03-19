Alman Otomotiv Devinden 'Sosisli' Teselli: Satışları Tüm Modellerini Solladı! Resmen Sektör Değiştirdi
Alman otomotiv devi Volkswagen, son yılların en büyük mali sıkıntılarından biriyle karşı karşıya. Vokswagen’in satışa çıkardığı sosisli sandviçleri, otomobil satışlarını solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılı finansal raporlarına göre, şirketin araç satışları yüzde 3 düşerken, net kârı yüzde 30 azaldı. Artan üretim maliyetleri ve küresel otomotiv sektöründeki talep daralması nedeniyle Volkswagen, 2030'a kadar 35 bin çalışanını işten çıkarmayı ve Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatmayı planlıyor.
Ancak şirketin karşı karşıya olduğu bu ekonomik zorluklara rağmen, gıda sektöründeki ilginç bir ürünü popülaritesini koruyor: Volkswagen Currywurst sosisleri.
CURRYWURST, OTOMOBİL SATIŞLARINI SOLLADI
Volkswagen'in 1973 yılından bu yana kendi üretim tesislerinde hazırladığı Currywurst sosisleri, şirket çalışanlarının yanı sıra Almanya’daki süpermarketlerde ve Wolfsburg’daki futbol stadyumunda da satılıyor. Volkswagen’in çalışanlarını temsil eden IG Metall sendikasının verilerine göre, 2024 yılında 8.5 milyon porsiyon Currywurst satışı gerçekleşti.
Bu rakam, Volkswagen Grubu’nun aynı yıl sattığı 9 milyon otomobile oldukça yakın. Üstelik Currywurst satışları, Volkswagen markasının ürettiği 5.2 milyon aracı geride bıraktı.
Şirketin açıkladığı verilere göre, 2024 yılında üretilen 6.3 milyon orijinal Currywurst’un yüzde 10’u Volkswagen çalışanları tarafından tüketildi. Ayrıca, 2.2 milyon adet sosis, perakende satışlarda hot dog formatında sunuldu. Bununla birlikte, 42 bin adet vegan sosis de alıcı buldu.
VOLKSWAGEN, CURRYWURST’UN ARDINDAN KETÇAP SATIŞLARINI DA ARTIRDI
Volkswagen İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda, "Volkswagen yeniliğin sembolü – iki tekerlekli, dört tekerlekli ve hatta tabakta bile!" ifadelerini kullanarak, Currywurst’un başarısına vurgu yaptı. Şirketin gıda üretim departmanı, bu özel sosis için yeni ürünler geliştirmeye devam ederken, Volkswagen’in ünlü baharatlı ketçabı da pazarda kendine önemli bir yer ediniyor.
Verilere göre, Volkswagen geçtiğimiz yıl 629 bin şişe ve 25 bin adet 10 litrelik ketçap satışı gerçekleştirdi. Markanın ABD pazarına sunduğu Volkswagen Gewürz Ketchup ise yoğun talep görerek kısa sürede tükendi.
8.6 MİLYON İLE TÜM SATIŞLARI SOLLADI
IG Metall sendikası, Volkswagen’in gıda sektöründeki başarısını şu sözlerle özetledi:
Volkswagen, uzun yıllardır logosunu taşıyan araçlardan daha fazla sosis satıyor. Bu bir lezzet tercihi olabilir, ancak rakamlar gösteriyor ki 8.6 milyon sosis satışı, 4.8 milyonluk binek otomobil satışını geride bırakmış durumda.
VOLKSWAGEN YENİ BİR SEKTÖRE Mİ GİRİYOR?
Araç satışlarının düştüğü bir dönemde Volkswagen, Currywurst sayesinde ilginç bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Küresel otomotiv sektöründeki daralmaya rağmen, Volkswagen markalı sosisler Almanya'da hala büyük bir ilgi görüyor. Peki otomotiv devi gelecekte gıda sektörüne daha fazla yatırım yapacak mı?
Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Volkswagen’in uzun vadeli kredi notunu "otomotiv sektöründeki sıkıntılar ve Çin rekabeti" nedeniyle "BAA1” seviyesine düşürdüğünü açıkladı.