Alman Otomotiv Devinden 'Sosisli' Teselli: Satışları Tüm Modellerini Solladı! Resmen Sektör Değiştirdi

2024 yılı finansal raporlarına göre, şirketin araç satışları yüzde 3 düşerken, net kârı yüzde 30 azaldı. Artan üretim maliyetleri ve küresel otomotiv sektöründeki talep daralması nedeniyle Volkswagen, 2030'a kadar 35 bin çalışanını işten çıkarmayı ve Almanya’daki bazı fabrikalarını kapatmayı planlıyor.

Ancak şirketin karşı karşıya olduğu bu ekonomik zorluklara rağmen, gıda sektöründeki ilginç bir ürünü popülaritesini koruyor: Volkswagen Currywurst sosisleri.