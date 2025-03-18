Alman Otomotiv Devinden Piyasaları Sallayacak Kriz: Binlerce Çalışanını Kapının Önüne Koydu
Alman otomotiv devi Audi, ekonomik zorluklar ve küresel rekabetin etkisiyle 2029 yılına kadar Almanya'da 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin yaptığı açıklamada, artan maliyetler, rekabet baskısı ve siyasi belirsizlikler nedeniyle iş gücünde önemli bir kesintiye gidileceği belirtildi. Yönetim ve geliştirme gibi dolaylı alanlarda yapılacak bu azaltmanın "sosyal sorumluluk bilinciyle" gerçekleştirileceği ifade edildi.
MALİYETLER 1 MİLYAR AVRO AZALTILACAK
Audi, bu hamleyle yıllık personel maliyetlerini 1 milyar avro düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca, Almanya’daki fabrikalarını güçlendirmek için önümüzdeki dört yıl içinde 8 milyar avro yatırım yapmayı planlıyor.
Şirket, toplu sözleşme kapsamındaki çalışanların ek ödemelerinde yeniden düzenlemeye giderek iş gücü maliyetlerini optimize etmeyi amaçlıyor.
İŞ GÜVENCESİ 2033 YILINA KADAR UZATILDI
Öte yandan Audi, Almanya’daki tesislerinde iş güvenliği garantisi anlaşmasını 2033 yılının sonuna kadar uzattığını duyurdu.
2019’DA 35 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI
Audi, 2019 yılında da üretimde yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmış ve iki fabrikasında kapasiteyi önemli ölçüde azaltmıştı. Elektrikli araçlara olan talebin düşmesi, şirketi Brüksel'deki fabrikasını kapatma kararı almaya kadar götürmüştü.
Ana şirket Volkswagen de Aralık 2024’te 35 bin kişiyi işten çıkarma planını açıklamış ve büyük bir maliyet düşürme programı başlatmıştı.