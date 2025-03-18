Alman Otomotiv Devinden Piyasaları Sallayacak Kriz: Binlerce Çalışanını Kapının Önüne Koydu

2019’DA 35 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI

Audi, 2019 yılında da üretimde yaklaşık 9 bin 500 kişiyi işten çıkarmış ve iki fabrikasında kapasiteyi önemli ölçüde azaltmıştı. Elektrikli araçlara olan talebin düşmesi, şirketi Brüksel'deki fabrikasını kapatma kararı almaya kadar götürmüştü.

Ana şirket Volkswagen de Aralık 2024’te 35 bin kişiyi işten çıkarma planını açıklamış ve büyük bir maliyet düşürme programı başlatmıştı.