Alman Devinden Flaş Türkiye Kararı: İşten Çıkarmalar Başladı

Almanya merkezli Siemens Enerji, son dönemde zarar eden rüzgâr enerjisi birimi olan Siemens Gamesa'da maliyetleri düşürmek amacıyla küresel çapta işten çıkarmalar yapmaya hazırlanıyor. Özellikle İspanya ve Türkiye'deki tesislerde çalışan çok sayıda kişi işsiz kalabilir.

Şirket, bu kararı alırken temel amacının maliyetleri düşürerek operasyonel verimliliği artırmak olduğunu açıkladı. Siemens Gamesa'nın birleşme sürecinde yaşanan sorunlar ve rüzgâr enerjisi sektöründeki rekabetin artması, şirketin bu zor kararı almasına neden oldu.