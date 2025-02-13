Alman Devinden Flaş Türkiye Kararı: İşten Çıkarmalar Başladı
Alman devi Siemens Energy'in flaş Türkiye kararı ortaya çıktı. Siemens Energy, rüzgâr enerjisi birimi Siemens Gamesa'daki zorlu sürecin ardından Türkiye'deki çok sayıda çalışanını işten çıkaracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya merkezli Siemens Enerji, son dönemde zarar eden rüzgâr enerjisi birimi olan Siemens Gamesa'da maliyetleri düşürmek amacıyla küresel çapta işten çıkarmalar yapmaya hazırlanıyor. Özellikle İspanya ve Türkiye'deki tesislerde çalışan çok sayıda kişi işsiz kalabilir.
Şirket, bu kararı alırken temel amacının maliyetleri düşürerek operasyonel verimliliği artırmak olduğunu açıkladı. Siemens Gamesa'nın birleşme sürecinde yaşanan sorunlar ve rüzgâr enerjisi sektöründeki rekabetin artması, şirketin bu zor kararı almasına neden oldu.
TÜRKİYE'DE İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLAYACAK
Siemens Energy, özellikle İspanya'da 130 çalışanı ve Türkiye'deki bir araştırma-geliştirme tesisinde yaklaşık 60 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Bu rakamların, daha büyük çaplı işten çıkarmaların sadece bir başlangıcı olabileceği belirtiliyor.
ALMANYA VE İSPANYA'DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Şirket, Almanya ve İspanya'daki çalışan temsilcileriyle maliyet tasarrufu sağlamak amacıyla anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar, Siemens Gamesa'nın birleşme sürecinden kaynaklanan maliyetleri azaltma hedefini destekliyor. Ancak anlaşmaların detayları henüz açıklanmadı.
Siemens Energy, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Siemens Gamesa için kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı duyurmuştu. Bu plan, kara rüzgârı kapasitesinde azaltma ve iş kayıplarına yol açabileceği öngörülüyordu. Şirket, bu süreçte önemli ölçüde maliyet tasarrufu yapmayı hedefliyordu.