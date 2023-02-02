Alkollü içecekler için yeni düzenleme: Artık öyle satılamayacak

Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.