Alkole Dev Zam: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar

Artan enflasyon ve iğneden ipliğe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Alkole ekim ayının ilk haftası geçerli olacak şekilde yüzde 5 ila 15 aralığında zam geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Alkol Zam
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Alkole Dev Zam: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar - Resim: 1

Zam yağmuru tüm hızıyla devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara zammının ardından bu kez de alkole yapılacak zammı duyurdu.

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Alkole Dev Zam: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar - Resim: 2

Ekim ayının ilk haftasından itibaren geçerli olacağını belirten Dündar, rakı, votka, viski, cin, tekilaya yüzde 5 ila 15 aralığında zam geleceğini iddia etti. Biraya şimdilik zam gelmeyeceğini belirten Dündar, firmaların zamlı fiyatlarını 1 Ocak tarihi itibariyle değiştireceğini açıkladı. Alkole en son 6 Temmuz tarihinde yüzde 20-25 civarında zam yapılmıştı.

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