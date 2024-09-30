Alkole Dev Zam: İşte Yeni Zamlı Fiyatlar
Artan enflasyon ve iğneden ipliğe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Alkole ekim ayının ilk haftası geçerli olacak şekilde yüzde 5 ila 15 aralığında zam geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Zam yağmuru tüm hızıyla devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara zammının ardından bu kez de alkole yapılacak zammı duyurdu.
Ekim ayının ilk haftasından itibaren geçerli olacağını belirten Dündar, rakı, votka, viski, cin, tekilaya yüzde 5 ila 15 aralığında zam geleceğini iddia etti. Biraya şimdilik zam gelmeyeceğini belirten Dündar, firmaların zamlı fiyatlarını 1 Ocak tarihi itibariyle değiştireceğini açıkladı. Alkole en son 6 Temmuz tarihinde yüzde 20-25 civarında zam yapılmıştı.