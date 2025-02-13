Alışverişte Telefon Numarası Paylaşan Herkesi İlgilendiriyor: KVKK'dan Uyarı Geldi

“Yaptığımız incelemelerde alışverişlerde sıklıkla 'Telefon numaranızı verir misiniz?' sorusuyla karşılaşılıyor ve vatandaşlar, telefon numarası vermenin alışverişin zorunlu bir parçası olduğunu düşünüyor. Aslında bu durum, açık rıza istemek anlamına geliyor ancak biz bu yöntemi kabul etmiyoruz. Örneğin, telefon numarası istenirken, 'Numaranızı reklam ve geri bildirim için' ya da 'Ürün kargo ile gönderilecekse iletişim için talep ediyoruz' şeklinde açıklama yapılması gerekiyor.”