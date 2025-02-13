Alışverişte Telefon Numarası Paylaşan Herkesi İlgilendiriyor: KVKK'dan Uyarı Geldi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, alışverişlerde telefon numarası istenmesiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bilir, telefon numarası talep edilmesinin, açık rıza istemekle aynı anlama geldiğini belirterek, bu konuda vatandaşların bilinçli olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nda kişisel veri ihlalleri hakkında bilgi veren Faruk Bilir, alışveriş sırasında kasada telefon numarası istenen vatandaşların önceden bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verilerin hangi koşullarda işlenebileceğinin açıkça belirtildiğini hatırlatarak, telefon numarası istenmesinin vatandaştan açık rıza talep etmek anlamına geldiğini söyledi.
TELEFON NUMARASI İSTENMESİ ŞİKAYET KONUSU
KVKK’ya yapılan en sık şikayetlerin başında telefon numarası talebinin geldiğini belirten Bilir, bu durumun vatandaşların rızasına bağlı olduğunu ifade etti. Bilir, şu açıklamalarda bulundu:
“Yaptığımız incelemelerde alışverişlerde sıklıkla 'Telefon numaranızı verir misiniz?' sorusuyla karşılaşılıyor ve vatandaşlar, telefon numarası vermenin alışverişin zorunlu bir parçası olduğunu düşünüyor. Aslında bu durum, açık rıza istemek anlamına geliyor ancak biz bu yöntemi kabul etmiyoruz. Örneğin, telefon numarası istenirken, 'Numaranızı reklam ve geri bildirim için' ya da 'Ürün kargo ile gönderilecekse iletişim için talep ediyoruz' şeklinde açıklama yapılması gerekiyor.”
VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Faruk Bilir, kişisel verilerin işlenmesinin sekiz ayrı şarta bağlı olduğunu ve bu şartlardan herhangi birine dayanılmadan yapılan veri işlemenin hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yerleşik içtihadına da değinen Bilir, spor merkezlerinde parmak izi, retina, göz ya da avuç içi gibi biyometrik verilerin talep edilmesini ölçüsüz bulduklarını belirtti.
"AÇIK VE ŞEFFAF BİLGİLENDİRME YAPILMALI"
Bilir, telefon numarası talebinde bulunmadan önce müşterilere açık ve şeffaf bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, vatandaşların bu konuda bilinçli hareket etmeleri gerektiğini ifade etti. KVKK, telefon numarası ve diğer kişisel verilerin korunması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.