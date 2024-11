Alışveriş Yapana 24 Ayar Altın Kaplama Araba Hediye Edilecek: Duyan Oraya Akın Etti

ALTININ HER TÜRLÜSÜ KOLAYCA BULUNUYOR

Çaldağ, Türkiye'den talep gören ürünlere ilişkin şunları söyledi:



“Türkiye'nin her türlü ayarda, her türlü modeli yapabilecek kapasitede üretimi var. 18, 14, 21, 22 ayar her türlü ürünü yapıyoruz. Örnek veriyorum Suudi Arabistan müşterileri 18 ayar tercih ediyor, ona göre yapıyoruz. Irak müşterileri 21 ayar tercih ediyor, 21 ayar yapıyoruz.”

Dubai Altın Çarşısı'nın eski ve yeni olarak iki bölüme ayrıldığını, 800 dükkânda ticaret yapıldığını anlatan Çaldağ, "Dubai enleri seviyor. Elektrikli altın arabadan tutun da dünyanın en büyük yüzüğü burada. Çarşıda on kiloluk altın elbise de bulabilirsiniz, ayakkabı da bulabilirsiniz, çanta da. Her türlü, her çeşit ürüne buradan ulaşabilirsiniz" dedi.