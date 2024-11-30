Alışveriş Yapana 24 Ayar Altın Kaplama Araba Hediye Edilecek: Duyan Oraya Akın Etti
Altının sınırlarını zorlayan Dubai Altın Çarşısı, göz kamaştıran ürünleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük altın yüzüğünden altın elbiseler ve ayakkabılara, hatta 24 ayar altın kaplama Tesla'ya kadar pek çok özel ürün burada sergileniyor. Zenginlik ve ihtişamın merkezi olarak turistlerin ilgi odağı olan çarşıdaki ürünler özellikle Orta Doğu ülkelerinden büyük talep görüyor.
Kaynak: AA
Dubai’nin kalbinde parlayan bir mücevher olan ‘Altın Çarşısı’ sadece ticaretin değil aynı zamanda görkemin ve zenginliğin de sembolü olarak dünya çapında ilgi görüyor. ‘Dünyanın Altın Merkezi’ unvanını taşıyan bu eşsiz Pazar, ışıltılı vitrinlerinden altın kaplama Tesla’ya kadar göz kamaştırıcı detaylarla dolu. Kıyafetlerden biblolara hatta Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş dev altın yüzüğe kadar uzanan çeşitliliği ile Altın Çarşısı özellikle turistler ve altın tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyon haline gelmiş durumda.
Türkiye'den Dubai'ye 2015'ten bu yana altın ihracatı yapan Ömer Çaldağ, Türkiye'nin BAE'ye yaptığı altın ihracatına ilişkin bilgi verdi. Çaldağ, "Türkiye'nin altın ihracat rakamlarına baktığımızda, son 10 ayda 2,1 milyar dolar Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapılmış gözüküyor. Burada Türk ürünleri tercih ediliyor, demek oluyor bu." ifadelerini kullandı.
Dubai'nin üretici ve alıcının buluştuğu nokta olduğunu vurgulayan Çaldağ, "Örnek veriyorum Suudi Arabistan'daki gelip bizim ürünlerimizi buradan alıyor. Irak'taki müşteri gelip bizim ürünlerimizi buradan tercih ediyor." dedi. Dubai'nin bu konuda merkez olduğuna dikkati çeken Çaldağ, "Biz, tek bir nokta olarak Dubai'yi belirliyoruz, bütün Orta Doğu'dan alıcılar buraya gelip, buradan Türk ürünlerini alıyor." ifadelerini kullandı.
ALTININ HER TÜRLÜSÜ KOLAYCA BULUNUYOR
Çaldağ, Türkiye'den talep gören ürünlere ilişkin şunları söyledi:
“Türkiye'nin her türlü ayarda, her türlü modeli yapabilecek kapasitede üretimi var. 18, 14, 21, 22 ayar her türlü ürünü yapıyoruz. Örnek veriyorum Suudi Arabistan müşterileri 18 ayar tercih ediyor, ona göre yapıyoruz. Irak müşterileri 21 ayar tercih ediyor, 21 ayar yapıyoruz.”
Dubai Altın Çarşısı'nın eski ve yeni olarak iki bölüme ayrıldığını, 800 dükkânda ticaret yapıldığını anlatan Çaldağ, "Dubai enleri seviyor. Elektrikli altın arabadan tutun da dünyanın en büyük yüzüğü burada. Çarşıda on kiloluk altın elbise de bulabilirsiniz, ayakkabı da bulabilirsiniz, çanta da. Her türlü, her çeşit ürüne buradan ulaşabilirsiniz" dedi.
ALTIN BLUZ İLGİ ODAĞI OLDU
Dubai'de yaşayan Türk vatandaşı Merve Erkol da çarşıda sergilenen birçok altın kıyafetten biri olan bluz şeklinde kolye ile kemer, bilezik, yüzük ve taçtan oluşan seti üzerine giydi.
Üzerindeki altın takılarla çarşıdaki turistlerin ilgi odağı olan Erkol, "Ne zaman misafirimiz gelse gezdirmek için buraya da getiriyoruz. Çünkü çok ilgilerini çekiyor, çok farklı takılar var." diye konuştu. Erkol, bu büyüklükteki takıların daha çok düğünlerde geline hediye edilmek üzere alındığına dikkati çekti.
DÜNYA'NIN EN BÜYÜK ALTIN YÜZÜĞÜ DE BU ÇARŞIDA
Çarşıda, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en büyük altın yüzüğü de yer alıyor. Najmat Taiba (Taiba'nın yıldızı) adı verilen, 5,17 kilogram değerli taşlarla işlenen 21 ayar altın yüzüğün halkasının iç çapı 49 santimetre, ağırlığı ise yaklaşık 64 kilogramı buluyor. Turistlerin görmek için çarşıya geldiği yüzüğe yaklaşık 3 milyon dolar değer biçiliyor.
ALIŞVERİŞ YAPANA ALTIN KAPLI TESLA CYBERTRUCK HEDİYE
Öte yandan çarşının dış tarafında sergilenen ve benzeri olmayan 24 ayar altın kaplama Tesla'nın Cybertruck model arabası da turistlerden büyük ilgi görüyor. Alışveriş karşılığı çekilişle yıl başında sahibini bulacak arabayı yakından inceleyen turistler, aracın önünce fotoğraf çektiriyor.