Alışveriş Sonrası Fiş Almayan Yandı: Cezası 5 bin TL'den Başlıyor
7 bin TL ve üzeri alışverişlerde kredi veya banka kartı zorunluluğunun getirilmesi planlanırken, fiş almayan tüketiciye ve fiş kesmeyen işletmeye ceza kesileceği öğrenildi. Buna göre, alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5.000 TL'lik ceza kesmesi planlanıyor.
Kaynak: Hürriyet
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi ile 7 bin TL ve üzeri ödemeler için banka veya kredi kartı zorunluluğu getirileceği bilgisi gündeme düşmüştü. Bu hazırlığın ardından yeni bir zorunluluğun getirileceği gündeme geldi. Birçok vatandaş cep bankacılığından kart hareketliliğini kontrol ettiği için fatura almayı gerekli görmüyordu. Yolda olan düzenleme ile artık fatura almak zorunlu olacak.
Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, fiş kesmeyenlere katmerli ceza getiren Maliye, fişini almayan tüketici için de benzer uygulamaya gitmeye hazırlanıyor. Alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5 bin TL ceza kesilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan tebliğ taslağına göre, nihai tüketiciler, alışverişlerinde fiş almayan satıcıları beş iş günü içinde idareye bildirdiklerinde ceza almayacaklar. Ancak bu süreden sonra bildirim yapıldığında, 5 bin lira özel usulsüzlük cezasından kaçamayacaklar. 2 Ağustos 2024'te Resmî Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı kanun, fiş veya fatura kesmeyenlere verilen cezaları daha ağır hale getirdi. Aynı zamanda fiş ya da fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezaları getirildi.
Bu düzenleme, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı tebliğ taslağıyla daha netleştirildi. Yasa gereği, alışveriş sonrasında fiş veya fatura almayan tüketicilere 5 bin lira ceza kesilebilecek. Ancak bunun için iki koşul var: Tüketici, belgeyi almadığını beş iş günü içinde idareye bildirmeli ve bu bildirim, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın incelemesinden önce yapılmalı. Aksi halde ceza kaçınılmaz olacak.
Tebliğ taslağı, bu cezaların nasıl uygulanacağına dair örnekler de sunuyor. Örneğin, Kemal Bey, 9 Ağustos 2024’te çocuğuna oyuncak aldı ancak fiş almadı. Bu durumda, alışverişin Kemal Bey’in vergi mükellefiyetiyle ilgisi olmasa da kendisine 5 bin lira ceza kesilecek. Aynı şekilde satıcı da ceza alacak. Başka bir örnekte ise, 3 Ekim 2024 tarihinde yapılan denetimde Hasan Bey’in yaptığı alışverişte fiş almadığı tespit edildi. Hasan Bey'e 5 bin lira ceza kesilirken, alışverişin yapıldığı (M) şirketine de yıl içinde dördüncü kez fiş düzenlememe cezası olarak 40 bin lira ceza verilecek.
Ayrıca, nihai tüketicilerin fiş almamaları durumunda beş iş günü içinde bildirim yapmaları gerektiği de örneklerle anlatılıyor. Örneğin, Nevzat Bey, 14 Kasım 2024'te yaptığı alışverişte fatura almadığını 3 Aralık 2024’te vergi dairesine bildirdi. Ancak bu bildirim süresi dolduğu için kendisine 5 bin lira ceza kesildi, aynı zamanda faturayı düzenlemeyen (O) şirketi de ceza aldı. Yasa, fiş ve fatura kesmeyen esnaflara yönelik daha ağır cezalar getiriyor. İkinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira ve altıncı tespitten sonra ise 100 bin liralık cezalar uygulanabilecek.