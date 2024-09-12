Alışveriş Sonrası Fiş Almayan Yandı: Cezası 5 bin TL'den Başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesi ile 7 bin TL ve üzeri ödemeler için banka veya kredi kartı zorunluluğu getirileceği bilgisi gündeme düşmüştü. Bu hazırlığın ardından yeni bir zorunluluğun getirileceği gündeme geldi. Birçok vatandaş cep bankacılığından kart hareketliliğini kontrol ettiği için fatura almayı gerekli görmüyordu. Yolda olan düzenleme ile artık fatura almak zorunlu olacak.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre, fiş kesmeyenlere katmerli ceza getiren Maliye, fişini almayan tüketici için de benzer uygulamaya gitmeye hazırlanıyor. Alışverişin ardından fiş almayan tüketiciye 5 bin TL ceza kesilecek.