Aldığı hisse yüzde 576 yükseldi: İllüzyonist Aref'e Borsa İstanbul yasağı!
İllüzyonist Aref Ghafouri, Borsa İstanbul'daki Avrupa Yatırım Holding hissesine yatırım yaptı. İşlemin kısa süre ardından yüzde 576'lık bir kar elde etti. Yaşanan şaşırtıcı gelişme sonrasında harekete geçen Borsa İstanbul, illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır'a yasak getirdi.
Borsa İstanbul iki kişi hakkında yatırımcı bazında tedbir aldı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır bir ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerine tabi tutulacak.
Borsa İstanbul'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Aref Ghafouri ve Eren Çayır adlı yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/06/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır"
CNN Türk'ün haberine göre şirket hakkında daha önce de olağandışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Borsa İstanbul'un tedbir aldığı görülüyor.