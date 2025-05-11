Alaşehir'de Hasat Başladı, 1 Lira Bile Masrafı Yok! Kilosu 70 Liraya Satılıyor

YAPRAK TOPLAMA TEMMUZ SONUNA KADAR SÜRÜYOR

Üreticilerden Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç ise temmuz ayının sonuna kadar devam eden yaprak toplama sürecinin kendileri için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu dile getirdi. Yaprak hasadının hem düşük maliyetli olması hem de hızlı nakit akışı sağlaması sebebiyle üreticiler açısından avantajlı bir seçenek olduğu belirtildi.