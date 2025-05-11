Alaşehir'de Hasat Başladı, 1 Lira Bile Masrafı Yok! Kilosu 70 Liraya Satılıyor
Dünyanın önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla birlikte yeşeren asma yapraklarını toplayarak ek kazanç elde ediyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde sabah erken saatlerde bağlara giden üreticiler, Sultaniye üzümü asmalarındaki taze yaprakları toplayarak satışa hazırlıyor.
Kaynak: AA
Toplanan yapraklar, halk arasında “yaprakbank” olarak adlandırılan alım merkezlerine götürülerek kilogram başına ortalama 70 liradan satılıyor. Bu yapraklar hem taze hem de salamura formunda pazarlara sunuluyor.
COĞRAFİ İŞARETLİ ALAŞEHİR YAPRAĞI DİKKAT ÇEKİYOR
Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir asma yaprağının damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve kendine has lezzeti sayesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. İhracat potansiyeli de bulunan asma yaprağının bölge ekonomisine ciddi katkı sunduğunu belirten Mustafa Seyhan, yaprak satışlarının üzüm hasadı öncesi üreticilere önemli bir gelir kapısı açtığını vurguladı.
ÜRETİCİLER İÇİN MASRAFSIZ VE KAZANÇLI BİR SEÇENEK
Üreticilerden Ayşe Akgedik, asma yaprağına olan talebin her yıl arttığını belirterek, “Üzümün kilosu 90-100 lira arasında değişiyor ancak yaprağın kilosu 70 lira ve neredeyse hiç masrafı yok. Bu yüzden yaprak satışı daha kârlı. Sabah erkenden kalkıp yaprakları topluyoruz, yaprakbanka götürüp paramızı peşin alıyoruz. Bu gelirle günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz” dedi.
YAPRAK TOPLAMA TEMMUZ SONUNA KADAR SÜRÜYOR
Üreticilerden Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç ise temmuz ayının sonuna kadar devam eden yaprak toplama sürecinin kendileri için önemli bir ek gelir kaynağı olduğunu dile getirdi. Yaprak hasadının hem düşük maliyetli olması hem de hızlı nakit akışı sağlaması sebebiyle üreticiler açısından avantajlı bir seçenek olduğu belirtildi.