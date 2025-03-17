Alarko Holding'den Dev Adım! Tam 1,35 Milyar Liralık Hamle
Alarko Holding, borsada işlem gören hisselerinin fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 1,35 milyar liralık bütçe ayırarak hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, toplam 13 milyon 50 bin adet hisse senedinin geri alınacağını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Alarko Holding’in borsada işlem gören 161 milyon lot hissesi bulunuyor. Şirketin planladığı geri alım miktarının, piyasadaki hisselerin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiği ifade ediliyor.
HİSSE GERİ ALIM PROGRAMININ DETAYLARI
KAP’a yapılan açıklamada, hisse geri alımının temel amacının şirket paylarının gerçek değerine uygun bir fiyat oluşumuna katkıda bulunmak olduğu vurgulandı. Geri alım programının süresi, genel kurul onayından itibaren bir yıl olarak belirlendi.
Alarko Holding, hisse geri alım işlemlerinin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütüleceğini ve toplam ödenmiş sermayenin yüzde 3'ünü temsil eden 13 milyon 50 bin liralık nominal değerli payın geri alınabileceğini duyurdu. Ayrıca, mevzuatta değişiklik olması veya sermaye artırımı gerçekleşmesi halinde sürecin güncellenerek devam edeceği belirtildi.
Şirketin açıklamasına göre, geri alınan hisseler, gerektiğinde şirket veya bağlı ortaklık çalışanlarına hisse edindirme prim planları kapsamında da kullanılabilecek.