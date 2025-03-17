Alarko Holding'den Dev Adım! Tam 1,35 Milyar Liralık Hamle

Alarko Holding, hisse geri alım işlemlerinin Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütüleceğini ve toplam ödenmiş sermayenin yüzde 3'ünü temsil eden 13 milyon 50 bin liralık nominal değerli payın geri alınabileceğini duyurdu. Ayrıca, mevzuatta değişiklik olması veya sermaye artırımı gerçekleşmesi halinde sürecin güncellenerek devam edeceği belirtildi.