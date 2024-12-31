Akü Devinden Dengeleri Değiştirecek Batarya Hamlesi! O Bölgede Resmen Bir İlçeyi Satın Aldı

REKOR FİYATA SATIN ALDI

Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde bulunan ve 222 milyon TL + KDV bedelle satın alınan gayrimenkul, iki katlı prefabrik sanayi yapısı ve arsadan oluşuyor. Satış bedelinin bir kısmı, Derlas Elektrik Elektronik Otomotiv Şirketi’ne olan alacaktan mahsup edilerek ödenirken, kalan kısmın Mart 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.