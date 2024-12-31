Akü Devinden Dengeleri Değiştirecek Batarya Hamlesi! O Bölgede Resmen Bir İlçeyi Satın Aldı
Enerji depolama ve lityum batarya üretiminde büyüme hedefleyen Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yiğit), Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 11.726 metrekarelik bir gayrimenkul satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yiğit Akü, 30 Aralık 2024'te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladığı açıklamada, satın alım işleminin tamamlandığını duyurdu. Bu yatırım, şirketin 24 Mayıs 2024 tarihinde yayımladığı Fon Kullanım Yeri Raporu’nda yer alan lityum batarya fabrikası yatırımı planlarının bir parçası olarak gerçekleşti. Raporda, halka arz gelirinin %40’ının yeni üretim tesislerinin inşası ve üretim hatlarının kurulması için kullanılacağı belirtilmişti.
REKOR FİYATA SATIN ALDI
Kahramankazan’ın Saray Mahallesi’nde bulunan ve 222 milyon TL + KDV bedelle satın alınan gayrimenkul, iki katlı prefabrik sanayi yapısı ve arsadan oluşuyor. Satış bedelinin bir kısmı, Derlas Elektrik Elektronik Otomotiv Şirketi’ne olan alacaktan mahsup edilerek ödenirken, kalan kısmın Mart 2025 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
KAPASİTEYİ 1,5 KATINA ÇIKARIYOR
Şirket, 0,5 GWh üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisi devreye almayı ve ilerleyen süreçte bu kapasiteyi 2,0 GWh seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle, mevcut üretim tesisi Kahramankazan’daki yeni lokasyona taşınacak.
ENERJİ DEVİYLE GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Yiğit Akü’nün, Ganfeng LiEnergy ile yaptığı işbirliği çerçevesinde duyurduğu projelerde de hızlı ilerleme kaydediliyor. Şirket, enerji depolama sistemleri ve lityum batarya alanında global rekabette daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor.