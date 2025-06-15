Aksaray’da Hasat Başladı! Rusya, Almanya ve İspanya Kapış Kapış Alıyor

DIŞ PAZARDA TALEP BÜYÜYOR

İngiltere’de eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönen ve ailesine sarımsak üretiminde destek veren Uğur Öngün, üretimi artırmak için yoğun bir dış pazar stratejisi yürüttüklerini ifade etti. Öngün, “İlk ihracatı 2017’de Rusya’ya gerçekleştirdik. Zamanla hem talepler hem üretim alanımız büyüdü. Şimdi yıllık 150-200 ton kuru sarımsak rekoltesi hedefliyoruz. Rusya’nın ardından Almanya ve İspanya’dan da teklifler geldi. Bu ülkeler sadece ithalatla yetinmiyor, üretimi artırmamız için ekipman desteği sağlamayı da teklif ediyor” dedi.