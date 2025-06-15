Aksaray’da Hasat Başladı! Rusya, Almanya ve İspanya Kapış Kapış Alıyor
Türkiye’nin ilk ve tek organik sarımsak üretim merkezi konumundaki Aksaray’da, hasat dönemi başladı. İlaç sanayiinde özellikle antibiyotik üretiminde kullanılan yüksek selenyum ve germanyum içeriğiyle dikkat çeken bu yerli ürün, başta Rusya olmak üzere Avrupa’nın da radarında. Bu yıl Almanya ve İspanya’dan gelen yeni talepler, Aksaray sarımsağını uluslararası pazarda daha da öne taşıdı.
Kaynak: İHA
Organik tarım sertifikalı sarımsaklar, Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde, geleneksel ata tohumuyla üretiliyor. Rusya, bu sarımsakları 2017 yılından bu yana ilaç fabrikalarında değerlendiriyor. Laboratuvar testlerinde kanser tedavilerinde dahi fayda sağlayabilecek mineral içeriklere sahip olduğu tespit edilen ürün, şimdi de Almanya ve İspanya'nın dikkatini çekti.
DIŞ PAZARDA TALEP BÜYÜYOR
İngiltere’de eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönen ve ailesine sarımsak üretiminde destek veren Uğur Öngün, üretimi artırmak için yoğun bir dış pazar stratejisi yürüttüklerini ifade etti. Öngün, “İlk ihracatı 2017’de Rusya’ya gerçekleştirdik. Zamanla hem talepler hem üretim alanımız büyüdü. Şimdi yıllık 150-200 ton kuru sarımsak rekoltesi hedefliyoruz. Rusya’nın ardından Almanya ve İspanya’dan da teklifler geldi. Bu ülkeler sadece ithalatla yetinmiyor, üretimi artırmamız için ekipman desteği sağlamayı da teklif ediyor” dedi.
TÜRKİYE’NİN TEK ORGANİK SARIMSAK ÜRETİMİ
Organik sarımsak üretiminin 2016 yılında başladığını belirten Uğur Öngün, şu anda 100 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını, verimin yaş olarak 4 ton, kuru olarak ise 2 ton civarında olduğunu söyledi. Ürünlerin özellikle kuru halde ihracata uygunluğuna dikkat çeken Öngün, bu yıl 200 ton kuru sarımsak hedeflediklerini belirtti.
TARIM İŞÇİLERİ DE ORGANİK ÜRETİME EMEK VERİYOR
Sarımsak tarlalarında çalışan Şanlıurfalı tarım işçisi Bekir Turatulak ise ailesiyle birlikte organik sarımsak hasadında yer aldıklarını belirterek, “Siverek’ten geldik. Sabah 6’da başlayıp akşam 6’ya kadar tarladayız. Burada organik üretim yapılıyor, biz de emek veriyoruz” dedi.
Aksaray’dan yola çıkan bu organik ürün, hem Türkiye’nin tarımsal ihracatında yeni bir pencere açıyor hem de yerli üretimin uluslararası değerini gözler önüne seriyor.