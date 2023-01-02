AKP'ye yakın yazar, kamuda lojman saltanatına isyan etti: 'Bu kadar da olmaz' diyebilirsiniz, ama oldu

Köşe yazarı, evi olanların lojmanda oturmalarını önleyecek bir düzenlemenin hala bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Memurları en fazla rahatsız eden konulardan birisi de birden fazla konutu olmasına rağmen hâlâ kamu konutunda oturmalarına izin verilenlerdir. Kamu Konutları Yönetmeliği’nin özel tahsisli ve görev tahsisli konutlarda oturabilmek için personelin görevli olduğu il sınırlarında birden fazla evi olsa da bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu durum ise çok ciddi bir haksızlığa sebep olmaktadır. Bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklamak gerekirse bir kamu kurumunda görev tahsisli bir konutta oturan bir kamu görevlisi o görevde bulunduğu sürece bu konutta oturma hakkına sahip bulunmaktadır.