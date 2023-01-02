AKP'ye yakın yazar, kamuda lojman saltanatına isyan etti: 'Bu kadar da olmaz' diyebilirsiniz, ama oldu
Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, kamu kurumlarının lojmanlarında oturanların yaptığı fırsatçılıklardan örnekler vererek duruma tepki gösterdi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, 2023 yılında lüks lojmanlarda oturmanın bedelinin yüzde 25 artarak 780 TL olduğunu söyledi.
Birçok kamu görevlisinin evi olduğu halde lojmana müracaat ettiğini ve lojman çıkınca da evini kiraya verdiğini dile getiren Ünlü, "Kimisi de kurumunun var olan lojmanını beğenmediği için lojman kiralatılmaktadır. Düşük ücretli memurlara böyle imkânlar sunulmadığı için yüksek ücretli memura verilen kiralık lojmanlar veya görev tahsisli lojmanlar bir nevi örtülü yardım yerine geçmektedir. Bu yardım özellikle de görev tahsisli lojmanlarda oturma hakkı olanlar için çantada kekliktir" diye yazdı.
Köşe yazarı, evi olanların lojmanda oturmalarını önleyecek bir düzenlemenin hala bulunmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Memurları en fazla rahatsız eden konulardan birisi de birden fazla konutu olmasına rağmen hâlâ kamu konutunda oturmalarına izin verilenlerdir. Kamu Konutları Yönetmeliği’nin özel tahsisli ve görev tahsisli konutlarda oturabilmek için personelin görevli olduğu il sınırlarında birden fazla evi olsa da bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu durum ise çok ciddi bir haksızlığa sebep olmaktadır. Bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklamak gerekirse bir kamu kurumunda görev tahsisli bir konutta oturan bir kamu görevlisi o görevde bulunduğu sürece bu konutta oturma hakkına sahip bulunmaktadır.
'MANTIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'
Bazı durumlarda bu personel, kamu görevine başladığında konuta oturmakta ve emekli olunca konutu boşaltmaktadır. Binlerce düşük gelirli kamu görevlisi sıra tahsisli konut beklerken görev tahsisli konutlarda oturanlara böyle bir ayrıcalığın verilmesinin ve bu zamana kadar da hiçbir vicdanı sızlatmamasının mantığını anlamak mümkün değildir.
Eğer gerekli düzenleme yapılmazsa yönetmeliğin 2 sayılı cetvelinde bulunan bir memurun 1.000 adet evi olsa dahi görev tahsisli konutta oturmasına hiçbir engel olmayacaktır. Böyle bir suistimal alanının hala açık bulunması ise anlaşılır gibi değildir.