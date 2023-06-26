AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?
AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, üst düzey yetkililerle konuştuğunu belirterek faiz ve dolar / TL kurunun yükseldiğinde 'piyasa normali' olarak karşılanacağı seviyeleri paylaştı.
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden ekonominin başına geçmesi, hükümetin ekonomide şimdiye dek izlediği politikalarda kademeli olarak değişiklik yapması beklentisine yol açmıştı.
Başkanlığına Şimşek’e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan’ın atandığı Merkez Bankası, ilk Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen faizi 6.5 puan artışla yüzde 15’e yükseltmişti.
Söz konusu karar sonrası dolar ilk kez 25 TL eşiğini aşıp 25,73 seviyesine ulaşmıştı. Euro da 27,99 TL'yi görerek bir rekora daha imza atmıştı.
AKP’ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, bugün 'üst düzey yetkililerden aldığı bilgileri ve son durumu' okurlarına aktardı:
- Faiz 25-26 puanda, dolar kuru 27-28 TL bandında olursa bu durum piyasa normaline 'kısa vadede' erişildiğini gösterir. Bu rakamlar 'normalleşmenin ilk adımı' olarak öngörülüyor.