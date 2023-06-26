AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hacı Yakışıklı, üst düzey yetkililerle konuştuğunu belirterek faiz ve dolar / TL kurunun yükseldiğinde 'piyasa normali' olarak karşılanacağı seviyeleri paylaştı.

Son Güncelleme:
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? - Resim: 1

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden ekonominin başına geçmesi, hükümetin ekonomide şimdiye dek izlediği politikalarda kademeli olarak değişiklik yapması beklentisine yol açmıştı.

1 12
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? - Resim: 2

Başkanlığına Şimşek’e yakınlığıyla bilinen Hafize Gaye Erkan’ın atandığı Merkez Bankası, ilk Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen faizi 6.5 puan artışla yüzde 15’e yükseltmişti.

2 12
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? - Resim: 3

Söz konusu karar sonrası dolar ilk kez 25 TL eşiğini aşıp 25,73 seviyesine ulaşmıştı. Euro da 27,99 TL'yi görerek bir rekora daha imza atmıştı.

3 12
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? - Resim: 4

AKP’ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, bugün 'üst düzey yetkililerden aldığı bilgileri ve son durumu' okurlarına aktardı:

- Faiz 25-26 puanda, dolar kuru 27-28 TL bandında olursa bu durum piyasa normaline 'kısa vadede' erişildiğini gösterir. Bu rakamlar 'normalleşmenin ilk adımı' olarak öngörülüyor.

4 12