AKP'den 'seçim yatırımı': Emeklilikte prime takılanlar için yeni formül

Seçimlere çok az bir zaman kala Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik sistemiyle ilgili yeni reformları duyurmak üzere AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.