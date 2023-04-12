AKP'den 'seçim yatırımı': Emeklilikte prime takılanlar için yeni formül
AKP'nin "seçim yatırımı" olarak gördüğü Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ardından şimdi de Emeklilikte Prime Takılanlar gündeme geldi. Prime takılanlar için yeni bir formül bulundu.
Seçim yaklaşmasıyla partilerden peş peşe açıklamalar geliyor. Cumhur İttifakı Adayı Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Prime Takılan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren "seçim yatırımı"nı açıkladı. Emeklilik yaşının düştüğü formülde primlerin yüzde 30’u ise devlet tarafından karşılanacak.
Seçimlere çok az bir zaman kala Cumhur İttifakı adayı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik sistemiyle ilgili yeni reformları duyurmak üzere AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, yeni bir emeklilik reformunu AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. Beyannameye göre Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi uygulamaya konulacak. Kadınlarda annelik ve çocuk sayısı gibi kriterler, emeklilik yaşını öne alacak.
DEVLET KARŞILAYACAK
Aile Koruma Kalkanı Programı çerçevesinde, ev hanımlarının isteğe bağlı olarak ödeyecekleri primlerin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağı ifade edildi.