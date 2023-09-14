AKP'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Güler şöyle konuştu: "6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.