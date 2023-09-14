AKP'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenlemeye ilişkin, "Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda bir talimat verdiğini hatırlatan Güler, "Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor" dedi.
Güler şöyle konuştu: "6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.
Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor.